Τσουκαλάς: Το δίλημμα είναι στασιμότητα ή πολιτική αλλαγή

«Το δίλημμα δεν είναι σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις. Άλλωστε σταθερότητα σημαίνει σταθεροί θεσμοί, σταθερό φορολογικό σύστημα και σταθερό επενδυτικό τοπίο. Το πραγματικό δίλημμα είναι στασιμότητα, που είναι η Νέα Δημοκρατία, ή πολιτική αλλαγή», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις το 70% των πολιτών θέλει πολιτική αλλαγή και πως αυτό σημαίνει ότι «υπάρχει ένα ρεύμα απαλλαγής». Προσέθεσε ότι αυτό πρέπει να γίνει θετικό μήνυμα πολιτικής αλλαγής: «ο κόσμος είναι απελπισμένος και συγκυριακά στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να στρέφεται σε επιλογές τιμωρίας. Αυτή την κραυγή απελπισίας πρέπει να την κάνουμε ψήφο ελπίδας και εντολή ευθύνης».

Είπε ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεν θα ξαναβγεί γιατί δεν υπάρχει αυτοδυναμία». Τόνισε ότι «τα διλήμματα αυτήν τη στιγμή δεν είναι συστημισμός ή αντισυστημισμός, όπως θέλει να περάσει η κυβέρνηση», αλλά «στασιμότητα, πολιτικές που διευρύνουν τις ανισότητες, χαμένες ευκαιρίες οικονομικές, όπως φαίνεται από το μεσοπρόθεσμο ή ανάπτυξη, καλύτερο δημογραφικό, λύσεις προοδευτικές στο στεγαστικό και πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ», επί των οποίων -όπως προσέθεσε- το ΠΑΣΟΚ έβαλε την ατζέντα.

Σχετικά με την επιστολή του ΠΑΣΟΚ προς τον πρόεδρο της Βουλής προκειμένου να παρέμβει για τη διασφάλιση της συνέχισης των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι «υπάρχουν δημοσιεύματα μεγάλης εφημερίδας το προηγούμενο διάστημα ότι υπάρχουν δίσκοι με συνομιλίες – που αν υπάρχουν, θεωρούμε ότι θα είναι κομβικής σημασίας το να περιέλθουν εις γνώσιν των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής προτού προχωρήσουν στην περάτωση της διαδικασίας και την έκδοση πορίσματος». Προσέθεσε ότι «εδώ έχουμε τώρα ένα πρόσωπο, το πιο κεντρικό πρόσωπο της ΝΔ στο Ηράκλειο Κρήτης και στενό συνεργάτη υπουργών, που φαίνεται και φέρεται να ελέγχεται για ένα ποσό της τάξης των 10 εκατομμυρίων. Και βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία πήγε και ψήφισε τη μη παραπομπή υπουργών». Σχολίασε ότι «αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και τη μεγάλη προβολή που πήρε το πειθαρχικό ενός δημοσίου υπαλλήλου, επειδή είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ, για κάτι τελείως διαφορετικό», υποστηρίζοντας ότι «εξελίσσεται μια πρωτοφανής προσπάθεια συμψηφισμού για να κρύψει τις ευθύνες της η κυβέρνηση».

Στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε ότι «προφανώς ήξεραν ότι την επόμενη μέρα έρχεται η περίπτωση ενός κεντρικού στελέχους της ΝΔ, που μάλιστα είναι προφυλακισμένο και δεν έχει διαγραφεί ακόμα» και ότι «μάλιστα υπάρχουν και βίντεο που λέει ότι ”η Νέα Δημοκρατία άλλαξε τα πάντα στον πρωτογενή τομέα” και ”θέρισε και εμείς θα σπείρουμε”». Μιλώντας για αξιακή διαφορά μεταξύ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς ρώτησε γιατί δεν τον έχουν διαγράψει, σημειώνοντας ότι αντίθετα το ΠΑΣΟΚ ανέστειλε την κομματική ιδιότητα «ανθρώπων που απλά ελέγχονται και η ΝΔ δεν προχωρά καν στη διαγραφή κομματικών στελεχών της».

Με αφορμή τα επεισόδια έξω από το Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, ο κ. Τσουκαλάς είπε μεταξύ άλλων ότι «ανεξάρτητα με την άποψη που μπορεί να έχουμε για το αν οι θέσεις κάποιου είναι σε θετική ή όχι κατεύθυνση, δεν είναι προς συζήτηση το αν μπορεί ο υπουργός να έχει πρόσβαση σε νοσοκομεία» και ότι «προφανώς καλό είναι να πηγαίνει χωρίς τις διμοιρίες – δεν ξέρω αν ήταν απαραίτητες αλλά καλό είναι να μην υπάρχουν αυτές οι εικόνες». Προσέθεσε ότι «ο κόσμος έχει δικαίωμα να διαδηλώνει, να ασκεί δριμεία κριτική -εγώ ο ίδιος έχω ασκήσει δριμεία κριτική- και να συνομιλεί μαζί του. Δεν γίνεται όμως να απαγορεύεται η πρόσβαση». Συμπλήρωσε ότι άκουσε ότι υπήρχε από τις αστυνομικές δυνάμεις υπεραντίδραση, λέγοντας ότι δεν έχει πλήρη εικόνα και ότι πρέπει να το δούμε. «Σε κάθε περίπτωση τίποτα δεν δικαιολογεί αυτήν την εικόνα, ούτε την αστυνομική βία, αν υπήρξε, ούτε τον προπηλακισμό ενός πολιτικού προσώπου», τόνισε.

Ερωτηθείς για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο εκπρόσωπος Τύπου σταχυολόγησε μεταξύ άλλων τις θέσεις τού κόμματος για αναθεώρηση του άρθρου 86, περί ευθύνης των υπουργών, προς μία κατεύθυνση διασφάλισης της ισονομίας, επέκταση και συνταγματική κατοχύρωση της διαύγειας, ρήτρας εσόδων για την τοπική αυτοδιοίκηση. «Για το άρθρο 16 εμείς είπαμε ότι θέλουμε μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστημιακά ιδρύματα», και «για την άρση της μονιμότητας εμείς λέμε ξεκάθαρα όχι και αντιπροτείνουμε την αξιολόγηση – που δεν κάνει η κυβέρνηση. Όχι άρση μονιμότητας που δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη». Ακόμη είπε ότι η ισοβιότητα φαίνεται ότι πολύ συχνά γίνεται κατεστημένη, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έβαλε το ζήτημα των θητειών και προανήγγειλε ότι «τις επόμενες ημέρες θα έρθουμε με παρέμβαση για θητείες και σε κυβερνητικές και σε κρατικές θέσεις».

