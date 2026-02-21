Ανεβάζει ντεσιμπέλ το ΠΑΣΟΚ – Προσπάθεια απεμπλοκής από τα σκάνδαλα με αποστάσεις από Παναγόπουλο και Τασούλα Χατζηδάκη

Οι αντιπολιτευτικοί τόνοι του ΠΑΣΟΚ είναι θέμα ελάχιστου χρόνου να ανέβουν αρκετά ντεσιμπέλ παραπάνω. Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν με βάση την πληροφόρηση που έχουν, ότι τον Μάρτιο θα έρθει νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε αυτή θεωρούν ότι θα εμπλέκονται και άλλα πολιτικά πρόσωπα από την πλευρά της κυβέρνησης. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο ζήτησαν μέσω επιστολής στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, να παρατείνει την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να συμπεριλάβει τα στοιχεία που προβλέπουν ότι θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας. Σε αυτό το πλαίσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συνδέει σε κάθε ευκαιρία την κυβέρνηση με σκάνδαλα, προσπαθώντας να κάνει το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή του αντικυβερνητικού μετώπου από όλες τις απόψεις.

Στο ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαχείριση της υπόθεσης Παναγόπουλου με την διασπάθιση ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων, για την οποία ελέγχεται. Το ίδιο ισχύει και με την εμπλοκή στελεχών του ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ κερασάκι στην τούρτα ήταν η εμπλοκή και ο έλεγχος της Τασούλας Χατζιδάκη για τα «μαϊμού» επιδόματα στον ΟΠΕΚΑ. Η καμπάνια που προωθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης στη λογική της κάθαρσης από «γαλάζια» σκάνδαλα, εμποδίζεται επικοινωνιακά και ουσιαστικά όταν πρόσωπα και στελέχη από το ΠΑΣΟΚ μπαίνουν στο κάδρο.

Για την περίπτωση Παναγόπουλου στήριξη από το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει, αντιθέτως η ρήξη μεταξύ των δύο πλευρών έχει ήδη καταγραφεί. Αποτυπώθηκε άλλωστε με τα ξεχωριστά ψηφοδέλτια στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου, εκεί που η Χαριλάου Τρικούπη κατέβασε δικό της ψηφοδέλτιο απέναντι σε αυτό της ΠΑΣΚΕ του Γιάννη Παναγόπουλου. Στην υπόθεση της Τασούλας Χατζηδάκη που υπήρξε Γραμματέας Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ και έχει συνεργαστεί με πολλά κορυφαία στελέχη του κόμματος, η διαχείριση είναι διαφορετική.

Στο ΠΑΣΟΚ δεν εκτιμούν ότι θα προκύψουν στοιχεία που θα αποδεικνύουν την ενοχή της. Αντιθέτως πιστεύουν ότι η υπόθεση χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να συγκαλυφθούν επικοινωνιακά, πραγματικά σκάνδαλα της ΝΔ. Συγκεκριμένα στην περίπτωση της υπογραμμίζουν ότι δόθηκε υπέρμετρη έμφαση και προβολή, προκειμένου να μην πέσει όλο το βάρος στον προφυλακισμένο γαλάζιο αγροτοσυνδιαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη που σύμφωνα με την Αρχή για το Μαύρο Χρήμα βρέθηκε με 8 εκ ευρώ που δεν είχε δηλώσει.

Με αυτά τα δεδομένα από την ερχόμενη εβδομάδα τόσο ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο και όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, θα κλιμακώσουν τις επιθέσεις τους στην κυβέρνηση καταγγέλοντας σκάνδαλα. Στο τέλος της ημέρας στόχος είναι πέρα από την δημιουργία σημαντικών ρωγμών στην κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ μέσω της πόλωσης να μην αφήσει και ζωτικό χώρο στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι τόνοι θα ανέβουν και οι συγκρούσεις θα είναι μετωπικές, όπως όλα δείχνουν η ένταση αυτή θα φτάσει μέχρι τις κάλπες.

