Νικήτας Κακλαμάνης: «Το πιο κρίσιμο πρόβλημα της πατρίδας μας το δημογραφικό»

Κανείς δεν αμφιβάλλει για το ότι το δημογραφικό είναι ένα από τα κορυφαία θέματα της Ελλάδας. Είναι λοιπόν σημαντικό να ακούς από τα χείλη του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ότι «το δημογραφικό, μαζί με την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα, αξιολογείται από τη Βουλή των Ελλήνων ως ζήτημα υψίστης εθνικής σημασίας και ως το πιο κρίσιμο πρόβλημα της πατρίδας μας», καθώς θέτει υπό αμφισβήτηση «την ίδια τη συνέχιση του ελληνικού έθνους».

Αυτό είπε ο Κακλαμάνης κατά την έναρξη της Ημερίδας «Δημογραφικό # Η_συνέχεια @ Καπνεργοστάσιο», που πραγματοποιήθηκε στο πρώην Καπνεργοστάσιο, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Κοινοβουλίου για την ανάδειξη ενός από τα πιο επιτακτικά εθνικά ζητήματα της χώρας.

Παραθέτοντας τις πληθυσμιακές προβλέψεις των επόμενων δεκαετιών, ο πρόεδρος της Βουλής προειδοποίησε ότι, εάν οι τάσεις αυτές δεν αναστραφούν, η χώρα κινδυνεύει να οδηγηθεί σε μια «σταδιακή δημογραφική αυτοκτονία», κάνοντας λόγο για «μια νέα μορφή εθνικής χρεοκοπίας» και για συλλογική αποτυχία του πολιτικού συστήματος.

Παρότι αναγνώρισε πως η ελληνική πολιτεία έχει ήδη προχωρήσει στη λήψη μέτρων στήριξης, επεσήμανε ότι το δημογραφικό είναι ένα ζήτημα με αποτελέσματα που κρίνονται σε βάθος χρόνου. Για τον λόγο αυτόν, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης και διαρκούς αξιολόγησης των πολιτικών που εφαρμόζονται.

Στην εν λόγω ημερίδα απηύθυναν χαιρετισμούς ο επίσκοπος Ταλαντίου Θεολόγος, βοηθός επίσκοπος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και διευθυντής Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως, ως εκπρόσωπος του αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μιχαήλ Σφακιανάκης, ο πρόεδρος Δ.Σ. Σωματείου BeLive Φώτης Παπαθανασίου και ο πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος Θωμάς Γιαννιώτης.

Διαβάστε επίσης:

Στη κηδεία της Γλύκατζη-Αρβελέρ η Μαρέβα Μητσοτάκη – Η πρώτη της εμφάνιση μετά το χειρουργείο στα χέρια

Έφυγε από τους Δημοκράτες του Κασσελάκη ο Κώστας Ταφλανίδης – Ζητούμενο η «Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη»

Το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok: «Διαιτητή, σφύρα για Αλλαγή»