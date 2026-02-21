search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

21.02.2026 07:20

Ο Βενιζέλος ενοχλεί τη ΝΔ περισσότερο απ’ όλους

Νεύρα – πολλά νεύρα – έχουν στο Μαξίμου και την Πειραιώς με τον Βαγγέλη Βενιζέλο και την εξαιρετικά σκληρή κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, αλλά και για το γεγονός ότι «δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω», όταν κάποιος δύσμοιρος κυβερνητικός κάνει το… λάθος να προσπαθήσει να του απαντήσει.

Γιατί ο εκνευρισμός, όμως, για έναν άνθρωπο που δεν είναι βουλευτής και που – εν πάση περιπτώσει – δεν έχει το ίδιο συμβολικό «βάρος» που έχει για τη ΝΔ, για παράδειγμα, η κριτική του Κώστα Καραμανλή;

Η απάντηση, σύμφωνα με νεοδημοκρατική πηγή που μίλησε στο «Ποντίκι», είναι απλή: Ο Βαγγέλης απευθύνεται σε μια μικρή μεν αλλά κρίσιμη μάζα κεντρώων ψηφοφόρων, οι οποίοι το 2019 και το 2023 ψήφισαν ΝΔ, αλλά τώρα έχουν πάρει αποστάσεις.

Η ομάδα αυτή των ψηφοφόρων που στηρίζει Βενιζέλο εκτιμάται ότι έχει βαθιά ερείσματα σε πολύ κόσμο που αυτοπροσδιορίζεται ως κεντρώος και που δεν ενθουσιάζεται με πολλά από τα κατορθώματα της κυβέρνησης.

Και σε μια εκλογική αναμέτρηση που – σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις – ακόμα και η μία μονάδα μπορεί να έχει βαρύνουσα σημασία, είναι εύκολο να καταλάβει κάποιος πόση σημασία έχει η άποψη του Βενιζέλου για την κυβέρνηση, ειδικά αν είναι αρνητική.

