«Θα φυσήξει, θα φυσήξει»: Το μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. στους οδηγούς για την …Καθαρά Δευτέρα

Μήνυμα οδικής ασφάλειας μέσα από ένα σύντομο, ευρηματικό και χιουμοριστικό σποτ σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ στέλνει η ΕΛ.ΑΣ. με αφορμή την έξοδο των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.
Κεντρικός άξονας του βίντεο είναι ένας διάλογος που φαίνεται αφορά τον καιρό και τον άνεμο που χρειάζεται ο χαρταετός για να πετάξει:
«– Τι λες, θα φυσήξει σήμερα;
– Μπα, δεν το βλέπω να φυσάει.
– Θα φυσήξει, θα φυσήξει…»
Η φράση αποκτά τελικά διαφορετική διάσταση, καθώς το «φύσημα» παραπέμπει στο αλκοτέστ, με το σποτ να καταλήγει στο μήνυμα: «Φυσάμε… Καθαρά! Ο χαρταετός θέλει αέρα, όχι αλκοόλ!».
Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: απολαμβάνουμε την Καθαρά Δευτέρα με μέτρο και ασφάλεια, διασκεδάζουμε υπεύθυνα και επιστρέφουμε όλοι ασφαλείς, προστατεύοντας τόσο τον εαυτό μας όσο και τους γύρω μας.
