23.02.2026 08:06

Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα καταστήματα, σούπερ μάρκετ και η Βαρβάκειος Αγορά

23.02.2026 08:06
psaria laiki 8876- new

Καθαρά Δευτέρα σήμερα, μια από τις πιο παραδοσιακές γιορτές της ελληνικής κουλτούρας, και η προετοιμασία για το τραπέζι της Σαρακοστής βρίσκεται στην κορύφωσή της.

Μαγαζιά γεμίζουν με λαγάνες, θαλασσινά και χαλβά, ενώ οι πολίτες κάνουν τα τελευταία ψώνια. Παρά το γεγονός ότι η Καθαρά Δευτέρα δεν είναι επίσημη αργία για τα καταστήματα, η αγορά λειτουργεί με ειδικό καθεστώς, με αρκετές εξαιρέσεις και διαφοροποιήσεις στο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.

Κλειστά εμπορικά καταστήματα και πολυκαταστήματα

Τα εμπορικά καταστήματα σε κεντρικούς δρόμους όπως η Ερμού και η Τσιμισκή, καθώς και τα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα, θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Η Καθαρά Δευτέρα, παραδοσιακά θεωρείται ημέρα ανάπαυσης για το λιανεμπόριο, καθώς οι περισσότεροι επιλέγουν να αφιερώσουν την ημέρα στην ξεκούραση ή τις εξορμήσεις τους.

Εξαιρέσεις στην εστίαση και στους κινηματογράφους

Εξαίρεση αποτελούν οι χώροι εστίασης και οι κινηματογράφοι που λειτουργούν εντός εμπορικών κέντρων. Αυτά τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και θα εξυπηρετούν κανονικά το κοινό, προσφέροντας μία ιδανική λύση για εκείνους που θέλουν να γιορτάσουν εκτός σπιτιού ή να απολαύσουν μια ταινία.

Σούπερ μάρκετ και μικρότερα καταστήματα

Στην περίπτωση των σούπερ μάρκετ, οι μεγαλύτερες αλυσίδες όπως Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος και Μασούτης θα παραμείνουν κλειστές. Από την άλλη, τα Lidl θα είναι ανοιχτά με ωράριο 07:45 – 16:00, ενώ επιλεγμένα καταστήματα της αλυσίδας myMarket θα εξυπηρετούν το κοινό από τις 08:00 έως τις 14:00. Μικρότερα καταστήματα όπως τα AB Shop & Go, OK! Markets και Bazaar θα λειτουργούν κανονικά, σε πολλές περιπτώσεις με διευρυμένο ωράριο.

Φούρνοι, ιχθυοπωλεία και λαϊκές αγορές

Οι φούρνοι, φυσικά, ανοίγουν από το πρωί για τη λαγάνα, ενώ ανοιχτά θα παραμείνουν τα ιχθυοπωλεία και οι λαϊκές αγορές για όσους αναζητούν φρέσκα θαλασσινά για το παραδοσιακό τραπέζι. Τα ζαχαροπλαστεία θα είναι επίσης ανοιχτά, προσφέροντας τον αγαπημένο χαλβά της Σαρακοστής, ενώ τα περίπτερα και τα μίνι μάρκετ θα παραμείνουν ανοικτά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Θαλασσινά σε Ρέντη και Βαρβάκειο

Για τους λάτρεις των θαλασσινών, η Βαρβάκειος Αγορά και η Αγορά του Καταναλωτή στον Ρέντη λειτουργούν αδιάκοπα από το βράδυ της Κυριακής έως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας. Οι καταναλωτές καλούνται να προγραμματίσουν τις αγορές τους νωρίς το πρωί, καθώς μετά τις 11:00 η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί, δυσκολεύοντας την πρόσβαση.

Η Καθαρά Δευτέρα προσφέρει μια ευκαιρία να γιορτάσουμε την παράδοση και τη Σαρακοστή με οικογένεια και φίλους, ενώ η αγορά ετοιμάζεται να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών, με κάποιες εξαιρέσεις.

