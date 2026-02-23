search
Κοζάνη: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν συνομήλικό τους και συνελήφθησαν μαζί με τους γονείς τους

Συνελήφθησαν στην Κοζάνη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, δυο ανήλικοι για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος ανηλίκου.

Οι ανήλικοι από κοινού με ένα ακόμη άτομο, τα στοιχεία του οποίου αναζητούνται να ταυτοποιηθούν, προσέγγισαν τον ανήλικο παθόντα και τον χτύπησαν με γροθιές, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες στο αριστερό μάτι, στην πλάτη και στα χέρια του.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε συνοδεία των γονέων του στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Έπειτα, από αναζητήσεις των αστυνομικών εντοπίσθηκαν στην Κοζάνη και συνελήφθησαν τα δυο εκ των τριών ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Επίσης, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

