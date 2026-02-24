Αυτά είναι τα τραγούδια με την υψηλότερη βαθμολογία στην ιστορία της Eurovision (Videos)

Έχοντας, πια, μπει στην τελική ευθεία για τη Eurovision του 2026, αξίζει να θυμηθούμε τα κομμάτια που έγραψαν ιστορία στον διαγωνισμό, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη συνολική βαθμολογία, με βάση το ισχύον σύστημα ψηφοφορίας από το 2016 και μετά, το οποίο διαχωρίζει τις ψήφους επιτροπών και κοινού.

Ακολουθούν τα τραγούδια με τις υψηλότερες βαθμολογίες που έχουν καταγραφεί στη σύγχρονη εποχή του θεσμού, με την κατάταξη να περιλαμβάνει τόσο νικητές όσο και συμμετοχές που κατέλαβαν τη δεύτερη θέση.

Måneskin – Zitti e buoni (524 βαθμοί)

Το συγκρότημα επελέγη μέσω του Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο και εκπροσώπησε την Ιταλία στη Eurovision 2021 στο Ρότερνταμ. Το τραγούδι έλαβε εννέα δωδεκάρια, τέσσερα από τις επιτροπές και πέντε από το κοινό.

9. Käärijä – Cha Cha Cha (526 βαθμοί)

Ο Φινλανδός καλλιτέχνης κέρδισε μέσω του φινλανδικού τελικού UMK και συγκαταλεγόταν στα φαβορί. Συγκέντρωσε τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία κοινού όλων των εποχών, με 18 δωδεκάρια από το televoting και τρία από τις επιτροπές.

8. Netta – Toy (529 βαθμοί)

Η Netta επελέγη μέσω του HaKokhav HaBa L’Eurovizion και εκπροσώπησε το Ισραήλ το 2018 στη Λισαβόνα. Το τραγούδι απέσπασε 13 δωδεκάρια, πέντε από τις επιτροπές και οκτώ από το κοινό.

7. Jamala – 1944 (534 βαθμοί)

Η Jamala επιλέχθηκε μέσω του Vidbir και εκπροσώπησε την Ουκρανία το 2016 στη Στοκχόλμη. Η συμμετοχή συγκέντρωσε 17 δωδεκάρια, έντεκα από τις επιτροπές και έξι από το κοινό.

6. Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim (546 βαθμοί)

Η συμμετοχή του 2024 κατέγραψε υψηλή βαθμολογία, η οποία σε πολλές άλλες χρονιές θα αρκούσε για τη νίκη.

5. Loreen – Tattoo (583 βαθμοί)

Η Loreen επελέγη μέσω του Melodifestivalen και επέστρεψε στον διαγωνισμό μετά τη νίκη της το 2012. Το «Tattoo» κατέκτησε τη νίκη με τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία επιτροπών στην ιστορία, συγκεντρώνοντας 340 βαθμούς από τις επιτροπές και συνολικά 15 δωδεκάρια από αυτές.

4. Nemo – The Code (591 βαθμοί)

Ο νικητής του 2024 συγκέντρωσε 19 δωδεκάρια από τις επιτροπές και ένα από το κοινό, σε μια χρονιά όπου ψήφισαν 37 χώρες και ο υπόλοιπος κόσμος.

3. Kristian Kostov – Beautiful Mess (615 βαθμοί)

Ο Kristian Kostov επιλέχτηκε εσωτερικά από την BNT και εκπροσώπησε τη Βουλγαρία το 2017 στο Κίεβο. Το τραγούδι έλαβε 11 δωδεκάρια, τέσσερα από τις επιτροπές και επτά από το κοινό.

2. Kalush Orchestra – Stefania (631 βαθμοί)

Το συγκρότημα επελέγη μέσω του Vidbir και εκπροσώπησε την Ουκρανία το 2022 στο Τορίνο. Το «Stefania» συγκέντρωσε 33 δωδεκάρια, πέντε από τις επιτροπές και 28 από το κοινό.

1. Salvador Sobral – Amar pelos dois (758 βαθμοί)

Ο Salvador Sobral επελέγη μέσω του Festival da Canção και εκπροσώπησε την Πορτογαλία το 2017 στο Κίεβο. Το τραγούδι συγκέντρωσε 30 δωδεκάρια, 18 από τις επιτροπές και 12 από το κοινό, χαρίζοντας στην Πορτογαλία την πρώτη της νίκη στον διαγωνισμό.

Διαβάστε επίσης:

«Χαστούκι» σε έναν «μπερδεμένο» νάρκισσο πρόεδρο: Ο γερμανόφωνος Τύπος για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και το Ιράν

«Scooby-Doo»: Η Μακένα Γκρέις «κλείδωσε» τον ρόλο της Daphne στη νέα live-action σειρά του Netflix

«Μοναδική μαρτυρία»: Τι γράφει ο διεθνής Τύπος για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή