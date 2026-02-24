search
ΤΡΙΤΗ 24.02.2026
24.02.2026 11:02

Απόστολος Γκλέτσος: «Δεν θα έπαιζα σε ταινία με τον Μπραντ Πιτ – Έχει πολύ τρέξιμο» (Video)

24.02.2026 11:02
gkletsos-new

Στην Ύδρα βρέθηκε την Καθαρά Δευτέρα ο Απόστολος Γκλέτσος, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του και εκλεκτούς φίλους.

Τον ηθοποιό συνάντησε το τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής Happy Day, να διασκεδάζει με την παρέα του.

Μιλώντας για τα γυρίσματα που πραγματοποιούνται στο νησί, τις τελευταίες ημέρες, ο Απόστολος Γκλέτσος τόνισε ότι το γεγονός αποτελεί πολύ όμορφη διαφήμιση για τη χώρα μας, ενώ ερωτηθείς αν θα ήθελε να συμμετέχει σε μια τέτοια παραγωγή δίπλα στον Μπραντ Πιτ, απάντησε αρνητικά, καθώς αυτό θα ήταν, πια, για τον ίδιο κουραστικό.

«Είπαμε μήπως δούμε και τον Μπραντ Πιτ εδώ αλλά δεν τον είδαμε. Δεν θα έπαιζα σε ταινία μαζί του, γιατί έχει πολύ τρέξιμο και τώρα πια δεν το αντέχω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι μεγάλη διαφήμιση για τα νησιά μας αυτή η ταινία, φοβερή διαφήμιση και μπράβο που τα καταφέραμε» πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι τα γυρίσματα της ταινίας “The Riders” συνεχίζονται κανονικά στην Ύδρα, ενώ τις επόμενες ημέρες το κινηματογραφικό συνεργείο του Χόλιγουντ θα μεταφερθεί στη Νέα Μάκρη, όπου έχει δοθεί, επίσης, άδεια να γυριστούν κάποιες σκηνές της μεγάλης παραγωγής.

1 / 3