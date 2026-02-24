Νέα απίθανη θεωρία για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ: «Γίνονται κλοπές γι’ αυτό δεν πέφτουν οι τιμές»

Επί περίπου 4 με 5 χρόνια ακούσαμε κάθε δυνατή και αδύνατη, κάθε σοβαρή και γελοία δικαιολογία για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ.

Ή τουλάχιστον νομίζαμε ότι είχαμε ακούσει.

Διότι, έρχεται τώρα η Καθημερινή και προβάλει μία νέα θεωρία, εκπληκτικής σύλληψης οφείλουμε να πούμε: Η ακρίβεια οφείλεται στο ότι… κλέβουν οι πελάτες! Και επειδή, λέει, κλέβουν, οι τιμές παραμένουν ψηλά.

Θα μπορούσε να είναι ξεκαρδιστικό αυτό το δήθεν «αστείο», μία νότα ύστερου καρναβαλισμού, αν δεν αφορούσε στο καθημερινό δράμα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες, που βλέπουν το λογαριασμό στα σούπερ μάρκετ να εκτινάσσεται και να συμπιέζει το επίπεδο διαβίωσης.

Τέτοια δικαιολογία δύσκολα πάντως θα το σκεπτόταν κάποιος. Το σκέφτηκε όμως ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς. Και όχι μόνο το σκέφτηκε, αλλά ο… αθεόφοβος το είπε δημοσίως – στην Καθημερινή. Χωρίς ντροπή, χωρίς αιδώ. Με τη σειρά της η Καθημερινή το έκανε πρωτοσέλιδο με πηχιαίους τίτλος – «Κλοπές 320 εκατ. ευρώ από τα ράφια των σούπερ μάρκετ», γράφει στο κεντρικό θέμα της στο φύλλο της το περασμένο Σάββατο.

Το μόνο που δεν ζητάνε ο κ. Πεταλάς και η Καθημερινή είναι να… λυπηθούμε τα «κακόμοιρα» τα σούπερ μάρκετ. Και να πούμε «πάλι καλά που έχετε αυτές τις τιμές, θα μπορούσατε να έχετε υψηλότερες»!

Προφανώς η θεωρία αυτή δεν αντέχει σε καμία κριτική. Είναι απλά εξοργιστική.

Το να λες ότι φορτώνεις τους πελάτες σου το κόστος της όποιας κλοπής – με στοιχεία που εσύ ισχυρίζεσαι ότι διαθέτει και η όποια αξιοπιστία τους είναι στον αέρα – είναι προσβολή προς τους ίδιους τους πελάτες σου, που σε τιμούν και σε προτιμούν.

Και είναι επίσης προκλητική ομολογία ανικανότητας. Με τόσα συστήματα που υποτίθεται (έπρεπε να) έχουν τα καταστήματα – από κάμερες έως φύλαξη και ένα σωρό άλλα, – πώς είναι δυνατόν να έχουν τόσες απώλειες;

Είναι επίσης και υποκριτικό: Οι επιχειρήσεις αυτού του είδους «ενσωματώνουν» στην τιμολογιακή πολιτική τους κάθε εκδοχή «φύρας»: Από το ποσοστό σαπισμένων και ληγμένων προϊόντων έως και απώλειες, όπως οι κλοπές, αλλά και διαχείρισης των αποθεμάτων. Άρα, ήδη στις υψηλές – δυσθεώρητα τα επίπεδα εδώ και καιρό – τιμές έχουν υπολογίσει κάθε «επισφάλεια». Η επίκληση λοιπόν των κλοπών, όσες κι αν είναι τελικά αυτές, επ ουδενί μπορούν να συσχετιστούν με τις τιμές.

Άλλωστε η εκτόξευση και του τζίρου και των κερδών αυτών των επιχειρήσεων δεν δικαιολογεί σε καμία των περιπτώσεων την επίκληση μίας τέτοιαας αιτίας για την ακρίβεια.

Είναι μάλλον προφανές ότι όσο «πέφτουν» παλαιότερες δικαιολογίες, όπως ότι η ακρίβεια είναι… εισαγόμενη και άλλα φληναφήματα, τόσο θα εφευρίσκουν άλλες, που όμως είναι όλο και πιο κούφιες.

Για την ιστορία, ιδού ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το δημοσίευμα της Καθημερινής – στο οποίο μάλιστα ομολογείται στο μεταξύ τα σούπερ μάρκετ όχι απλά έφτασαν σε ένα τεράστιο ποσό τζίρου, αλλά έχουν βελτιώσει και τα συστήματα διαχείρισης, μειώνοντας τη φύρα:

«Οι απώλειες από τις κλοπές και τη λεγόμενη φύρα υπολογίζονται αθροιστικά σε περίπου 2,5% του τζίρου των σούπερ μάρκετ, δηλαδή συνολικά 400 εκατ. ευρώ, εάν ληφθεί υπόψη ότι ο τζίρος του κλάδου το 2025 ξεπέρασε τα 16 δισ. Σε ό,τι αφορά τη συμβολή των κλοπών, τα στελέχη των αλυσίδων παρατηρούν το τελευταίο διάστημα ανοδική τάση με το σχετικό ποσοστό στον τζίρο να υπερβαίνει το 2%, ενώ από την άλλη μειώνονται οι απώλειες από τη φύρα, λόγω βελτίωσης της διαχείρισης αποθηκών και αποθεμάτων. «Με τα χρήματα που χάνονται με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να απορροφηθεί ένα σημαντικό μέρος των ανατιμήσεων», υποστήριξε, μιλώντας στην «Καθημερινή», ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) Απόστολος Πεταλάς».

Θα είχε ενδιαφέρον, ο κ. Πεταλάς να διευκρινίσει εάν τις κλοπές των 320 εκατ. ευρώ τις υπολογίζει με τιμές κόστους για τα σούπερ μάρκετ (όπως θα ήταν το λογικό) ή τιμές… πώλησης, κάτι που θα αποτελούσε προφανώς αριθμητική… σοφιστεία.

Εάν πάντως ισχύει ότι γίνονται τόσες πολλές κλοπές στα σούπερ μάρκετ (320 εκατ. ευρώ σε μπισκότα, ρύζια και σοκολάτες) σημαίνει ότι η κοινωνία είναι σε απείρως χειρότερη κατάσταση, από αυτή που νομίζουμε. Για να φτάνουν δηλαδή οι άνθρωποι να κλέβουν τόσα πολλά είδη πρώτης ανάγκης σημαίνει πως η φτώχεια και η εξαθλίωση έχει χτυπήσει κόκκινο. Μήπως να τον καλέσει τον κ. Πεταλά η κυβέρνηση, να την ενημερώσει για να μην μιλάει για “οικονομικό θαύμα” και άλλα τέτοια;

