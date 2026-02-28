search
ΕΛΛΑΔΑ

28.02.2026 12:00

Ασλανίδης – Παπαγγελής: «Θέλουμε ανάσα για τη Δικαιοσύνη, για να λάμψει η αλήθεια και το φως»

28.02.2026 12:00
aslanidis

Δηλώσεις έκαναν προσερχόμενοι στην πλατεία Συντάγματος οι Παύλος Ασλανίδης και Ηλιας Παπαγγελής, γονείς θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

«Μαύρη επέτειος σήμερα» είπε ο κ. Ασλανίδης. «Εγω δεν το βλεπω σαν επέτειο. Απο εκεινη τη μερα και μετά κάθε μέρα είναι δύσκολη. Κάναμε το κάλεσμα όπως πέρσι.

Εχουν ανταποκριθεί οδόντα πόλεις στην Ελλάδα και πολλές στο εξωτερικό. Μετά το κυγόνο που ζητήσαμε πέρσι θέλουμε ανάσα για τη δικαιοσύνη.

Οπως πέρυσι ερχόντουσαν οικογένειες με τα παιδιά τους και ζητούσανε δικαιοσύνη το ίδο πράγμα ζητάμε και σήμερα».

«Ηρθαμε εδω στα τρια χρόνια για να διαμαρτυρηθουμε για την συμπεριφορά της εξουσίας σεα μια τόσο μεγάλη τραγωδία» είπε ο κ. Παπαγγελής. «Πιστεύω να είναι μαζί μας ο λαός για να καταλάβουν το άδικο και το σκοτάδι που έχουν σκορπισει» συμπλήρωσε

1 / 3