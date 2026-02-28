search
28.02.2026 13:23

Χρηστίδου για Καρυστιανού: «Είναι δυνατόν να τη βγάζουμε από την εξίσωση επειδή έκανε αυτήν την επιλογή;»

28.02.2026 13:23
xristidou

Θέση για τις αντιδράσεις που προκάλεσε το βίντεο της Μαρίας Καρυστιανού για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών πήρε η Σίσσυ Χρηστίδου στην εκπομπή της.

«Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ μικρή αυτή η κουβέντα να γίνεται αυτή την ημέρα. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ενωμένοι κι οι συγγενείς. Δεν την καταλαβαίνω αυτή τη συζήτηση. Ο καθένας μπορεί να εκφράζεται, όπως θέλει. Καταλαβαίνω αυτή τη διάσταση που δίνεται ότι είναι επαγγελματικό ή χολιγουντιανό και δεν θα ασκήσω καμία κριτική στους γονείς. Είναι πολύ μικρή συζήτηση. Τον σκοπό του για να κατέβει ο κόσμος στο Σύνταγμα τον πετυχαίνει το βίντεο», ανέφερε η παρουσιάστρια.

»Εμένα δεν μου κάνει αυτό που λέτε για προεκλογικό βίντεο. Αν δεν είχε ανακοινωθεί αυτό (σ.σ. για κόμμα), κανένας δεν θα βάφτιζε αυτό βίντεο προεκλογικό», πρόσθεσε.

«Έχει κάνει αυτήν την επιλογή για να πολεμήσει το σύστημα από μέσα. Είναι σαν με αυτήν την επιλογή να της αφαιρούμε σιγά σιγά αυτό που της έχει συμβεί. Δεν μπορεί να της το αφαιρέσει κανείς. Πήρε όλον τον αγώνα επάνω της. Ξέραμε ότι αν είχε πάρει αυτή τη διάσταση, αν δεν ήταν αυτή η γυναίκα. Είναι δυνατόν να τη βγάζουμε από την εξίσωση επειδή έχει κάνει αυτήν την επιλογή;», αναρωτήθηκε η παρουσιάστρια του Mega.

