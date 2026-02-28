search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 16:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.02.2026 10:15

Γαλάτσι: Νεκρός 32χρονος από τροχαίο δυστύχημα με την μηχανή του

28.02.2026 10:15
asthenoforo

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στο Γαλάτσι τα ξημερώματα του Σαββάτου (28.02.2026) μετά από τροχαίο δυστύχημα που είχε 32χρονος με την μηχανή του.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στη διασταύρωση της Λεωφόρου Γαλατσίου με την οδό Αετοράχης, στο Γαλάτσι, γύρω στις 02:00, όταν ο 32χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και βγήκε εκτός πορείας.

Ως αποτέλεσμα είχε τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο όπου παρέλαβε τον 32χρονο και τον μετέφερε στον Ευαγγελισμό. Εκεί διαπιστώθηκε και ο θάνατός του.

Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

Διαβάστε επίσης

«Ελ. Βενιζέλος»: Στο μικροσκόπιο ο θάνατος της 67χρονης – Διερευνώνται οι συνθήκες της πτώσης 

Βόλος: Στο νοσοκομείο γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της – Σοκάρει η μαρτυρία του 12χρονου γιου τους 

Θλίψη στην Κεφαλονιά για τον θάνατο της 67χρονης στο Ελ. Βενιζέλος: Πώς έγινε η τραγωδία – Ερωτήματα για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
17hronos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι: Στον Εισαγγελέα ο 17χρονος ύποπτος (Video)

maleskou
LIFESTYLE

Η συγκινητική ανάρτηση της Ιωάννας Μαλέσκου για τα Τέμπη: «Η καρδιά της μάνας που έχει χάσει σπλάχνο δεν έχει χρώμα»

iran_ali-khamenei_1702_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Channel 12: «Νεκρός» ο Χαμενεΐ – «Θα πέσουμε από τις καρέκλες μας αν κάνει δήλωση σε ζωντανή σύνδεση»

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιξαν οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων

kougias31
LIFESTYLE

Χρίστος Κούγιας: Οι οικογενειακές φωτογραφίες που δημοσίευσε για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του πατέρα του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klelia-renesi
LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

pakistan army
ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Βομβιστής αυτοκτονίας των Ταλιμπάν σκοτώνει ακαριαία αστυνομικούς του Πακιστάν – Σκληρές εικόνες

israel
ΚΟΣΜΟΣ

«Νόμιμος στόχος οτιδήποτε αμερικανικό ή ισραηλινό» διαμηνύει το Ιράν - 40 νεκρές μαθήτριες από επίθεση σε σχολείο (Video/Photos)

Untitled design
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ζωντανεύουν... οι επτά πληγές του Φαραώ μετά τη Σαχάρα και στην Ισπανία: Eκατομμύρια ακρίδες καταστρέφουν τις καλλιέργειες

bekatorou-new
LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για τον σύζυγό της: «Με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 16:37
17hronos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι: Στον Εισαγγελέα ο 17χρονος ύποπτος (Video)

maleskou
LIFESTYLE

Η συγκινητική ανάρτηση της Ιωάννας Μαλέσκου για τα Τέμπη: «Η καρδιά της μάνας που έχει χάσει σπλάχνο δεν έχει χρώμα»

iran_ali-khamenei_1702_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Channel 12: «Νεκρός» ο Χαμενεΐ – «Θα πέσουμε από τις καρέκλες μας αν κάνει δήλωση σε ζωντανή σύνδεση»

1 / 3