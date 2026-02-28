Θεσσαλονίκη: Άνοιξαν οι σταθμοί του μετρό μετά τη διαδήλωση για τα Τέμπη

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκονται και πάλι οι έξι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης που είχαν κλείσει το πρωί ύστερα από εντολής της ΕΛΑΣ, λόγω της προγραμματισμένης διαδήλωσης για την επέτειο των τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Οι σταθμοί παρέμειναν κλειστοί για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τις οδηγίες των αστυνομικών αρχών.

Τα δρομολόγια του Μετρό συνεχίζονται κανονικά σε όλη τη γραμμή, με την ανακοίνωση της THEMA να επιβεβαιώνει την επαναλειτουργία των σταθμών. Οι σταθμοί που επαναλειτουργούν είναι οι «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Οι επιβάτες μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν κανονικά τις υπηρεσίες του μετρό Θεσσαλονίκης για τη μετακίνησή τους.

