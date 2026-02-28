Τραγωδία στα Τέμπη, 3 χρόνια μετά: Στους δρόμους η χώρα – Οι συγκεντρώσεις και οι απεργίες

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φονική σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη που βύθισε στο πένθος τη χώρα και πάνδημο παραμένει το αίτημα για απονομή δικαιοσύνης για τα 57 θύματα της αδιανόητης σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στα συλλαλητήρια που είναι προγραμματισμένα σε όλη την Ελλάδα.

Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, με αναρτήσεις και δημόσιες τοποθετήσεις τους, απευθύνουν καλέσματα στο συλλαλητήριο.

Ο Παύλος Ασλανίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων, μίλησε για το «μήνυμα» των φετινών διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα, με αφορμή τα 3 χρόνια το έγκλημα στα Τέμπη.

«Και πέρυσι ήμουν στο Σύνταγμα και πέρυσι μίλησα. Δεν έχει διαφορά ο πρόεδρος. Όλοι είμαστε, πολεμάμε για τα παιδιά μας και για τις οικογένειές μας. Για μένα δεν έπαιξε, δεν παίζει καθόλου ρόλο αυτό. Και είμαστε μια ομάδα, οι περισσότεροι από Θεσσαλονίκη γονείς, που ξεκινήσαμε τον σύλλογο για να βρούμε την αλήθεια, για να δικαιώσουμε τα παιδιά μας και να οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη και να δώσουμε στοιχεία για να βάλουμε όσους περισσότερους γίνεται στη φυλακή. Αυτός ήταν ο στόχος, τίποτα παραπάνω. Και παραμένει ο ίδιος και με τώρα που ξεκινούν και τα δικαστήρια, έχουν ξεκινήσει βέβαια για τα βίντεο. Θα απαιτήσουμε, θα «σπρώξουμε» τη Δικαιοσύνη, να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Στις 23 του μήνα ξεκινά το μεγάλο δικαστήριο», είπε.

Με ένα βίντεο, το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις, η Μαρία Καρυστιανού, απευθύνει κάλεσμα στα συλλαλητήρια. «Το Σάββατο στις 28 Φεβρουαρίου κατεβαίνουμε ξανά στον δρόμο για να ενώσουμε τις φωνές μας, τις μνήμες μας. Να απαιτήσουμε λογοδοσία. Για τα παιδιά μας που χάθηκαν, για τις 57 ψυχές που ζητούν δικαίωση και αλήθεια. Για να μη συμβεί ποτέ ξανά. Για την καλύτερη Ελλάδα που άξιζε στους 57, που αξίζει σε όλους μας» σημειώνει.

«Όταν λογοδοτήσουν γιατί δολοφόνησαν το παιδί μου, θα δικαιωθεί η Αναστασία» αναφέρει σε οργισμένη ανάρτησή της η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της 18χρονης Αναστασίας. «Για όσους από εμάς βγουν στους δρόμους το Σάββατο 28/02/2026, θα θυμόμαστε πως τα παιδιά, οι μάνες και οι μπαμπάδες που χάθηκαν στα Τέμπη, δολοφονήθηκαν. Και ακόμα οι δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι» σημειώνει.

Παράλληλα, με βασικό αίτημα την απονομή δικαιοσύνης, εργατικά σωματεία, μαθητές, φοιτητές και πολίτες θα συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια που έχουν προγραμματιστεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις της επικράτειας, ενώ πλήθος ομοσπονδιών και σωματείων έχει προαναγγείλει συμμετοχή με απεργίες και στάσεις εργασίας.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν, μεταξύ άλλων:

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής

Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών

Τα θέατρα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η ΑΔΕΔΥ έχει δηλώσει συμμετοχή στα συλλαλητήρια. «Ως Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο, 28 Φλεβάρη 2026, στις 12:00, στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα».

Από την πλευρά της, η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει στο κάλεσμά της: «Καλούμε τους εργαζόμενους στη Δημόσια Υγεία – Πρόνοια – ΕΚΑΒ να συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγάλο συλλαλητήριο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα συλλαλητήρια που οργανώνονται σε όλη τη χώρα».

H Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, αναφέρει: «Συνεχίζουμε, το Σάββατο 28 Φλεβάρη οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και την πληροφορική, τις ταχυμεταφορές, την φύλαξη και την καθαριότητα συμμετέχουμε καθολικά στην 24ώρη πανελλαδική απεργία που προκηρύσσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και στις συγκεντρώσεις των σωματείων».

Τα καλέσματα των Εργατικών Κέντρων

Κάλεσμα για τις 28 Φεβρουαρίου έχουν απευθύνει τα Εργατικά Κέντρα μεγάλων επαρχιακών πόλεων, όπως της Καρδίτσας, των Τρικάλων, των Χανίων, του Ηρακλείου και της Λέσβου.

Το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας καλεί όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία της Αττικής όλες τις Ομοσπονδίες, τα Σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών στο Σύνταγμα. Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, επισημαίνει πως: «Στις 28 Φλεβάρη απεργούμε, δίνουμε μαζικό παρών στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 12μ. Δεν ξεχνάμε, δε συγχωρούμε. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής καλεί στην πλατεία Ηρώων στο Λαύριο στις 12, αλλά και για όσους το επιθυμούν και στο Σύνταγμα την ίδια ώρα.

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας καλεί να μείνουν κλειστά όλα τα εργοτάξια, ενώ 24ωρη πανελλαδική απεργία προκήρυξε και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας. «Το Σάββατο 28 Φλεβάρη οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο, στις υπηρεσίες και την πληροφορική, στις ταχυμεταφορές, στη φύλαξη και την καθαριότητα, συμμετέχουμε καθολικά στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που προκηρύσσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και στις συγκεντρώσεις των σωματείων!», τονίζει η Ομοσπονδία.

Στον Επισιτισμό – Τουρισμό, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι προχωρούν σε πανελλαδική απεργία στις 25 Φλεβάρη, με συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας, ως σταθμό κλιμάκωσης.

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ) επισημαίνοντας ότι «δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα των Τεμπών», ενώ κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει και η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ).

«Στις 28 Φλεβάρη κλείνουμε τα μαγαζιά μας και συμμετέχουμε μαζικά στο συλλαλητήριο που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, στο Σύνταγμα, για τα 3 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη, αναφέρει στο κάλεσμά της, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ).

Drones, 5. 000 αστυνομικοί και υδροφόρες στο συλλαλητήριο στην Αθήνα

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος, ενώ μία ώρα νωρίτερα θα πραγματοποιηθούν προσυγκεντρώσεις σε σημεία πέριξ της πλατείας, όπως:

η πλατεία Ομονοίας

τα Προπύλαια

άλλα κεντρικά σημεία

Στο κέντρο της Αθήνας, και ειδικότερα στην πλατεία Συντάγματος, ο σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός, μεταξύ των οποίων στελέχη της ομάδας ΔΡΑΣΗ, της ΔΙ.ΑΣ., της Κρατικής Ασφάλειας και διμοιρίες των ΜΑΤ.

Από νωρίς το πρωί θα πραγματοποιούνται προληπτικοί έλεγχοι, ενώ θα γίνονται και δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε σακίδια ατόμων που κατευθύνονται προς το Σύνταγμα. Παράλληλα, drones θα μεταδίδουν εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εποπτεία της κατάστασης. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, και με εισαγγελική εντολή, θα προχωρούν άμεσα συλλήψεις.

Σε περίπτωση επεισοδίων, προβλέπεται η χρήση υδροφόρων οχημάτων («Αύρες»), τα οποία θα βρίσκονται σε κομβικά σημεία γύρω από τη Βουλή, ενώ θα αναπτυχθούν και κλούβες των ΜΑΤ.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από το πρωί του Σαββάτου στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, ενώ παράλληλα καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πού αλλού θα γίνουν συγκεντρώσεις ανά την Ελλάδα

Την ίδια ώρα, στο άγαλμα Βενιζέλου θα ξεκινήσει η μεγάλη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε δεκάδες πόλεις, ζητώντας απόδοση ευθυνών.

Στη Λάρισα, τόπο της τραγωδίας, το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, στο πλαίσιο της απεργιακής του απόφασης, καλεί σε συγκέντρωση στις 12:00 στην Κεντρική Πλατεία. Το απόγευμα, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία στον ίδιο χώρο.

Εκτός των παραπάνω περιοχών έχουν προγραμματιστεί συλλαλητήρια και:

Στον Άγιο Νικόλαο, στις 12 μ, στην κεντρική πλατεία

Στο Αγρίνιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στο Αίγιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Αλεξάνδρεια, στις 11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Αλεξανδρούπολη, στις 12 μ., στο Δημαρχείο

Στο Αλιβέρι, στις 11 π.μ. στον πεζόδρομο

Στο Αμύνταιο, στις 5 μ.μ., στο παλιό Δημοτικό σχολείο

Στην Άμφισσα, στις 12 μ. στην πλατεία Ησαΐα

Στο Αργοστόλι, στην πλατεία Βαλλιάνου

Στην Άρτα, στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

Στην Αριδαία, στις 11 π.μ., στην πλατεία Σέστσκου

Στη Βέροια, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στον Βόλο, στις 12 μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου

Στα Γιάννενα, στις 12 μ. στην Περιφέρεια Ηπείρου

Στα Γιαννιτσά, στις 11 π.μ., στην πλατεία ΕΠΟΝ

Στα Γρεβενά, στις 1.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Δράμα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Έδεσσα, στις 11 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες

Στην Ελασσόνα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Ζάκυνθο, στις 12 μ. στην πλατεία Αγίου Μάρκου

Στην Ηγουμενίτσα, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στο Ηράκλειο, στις 12 μ. στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Θάσο, στις 12 μ. στην πλατεία Ηρώων στον Λιμένα

Στη Θήβα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ιεράπετρα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ικαρία, στις 12 μ., στην πλατεία Ευδήλου

Στην Ιστιαία, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στην Καβάλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καλαμάτα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κάλυμνο, στις 10.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Καρδίτσα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Καρπενήσι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καστοριά, στις 12 μ., στην Αντιπεριφέρεια

Στην Κατερίνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κέρκυρα, στις 12 μ., στην Πόρτα Ριάλα

Στην Κεφαλονιά, στις 12 μ. στην πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι

Στο Κιλκίς, στις 12 μ., στην πλατεία Ειρήνης

Στην Κοζάνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κομοτηνή, στις 11.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κόρινθο, στις 12 μ. στην πλατεία Περιβολάκια

Στην Κω, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Λαμία, στις 12 μ., στην πλατεία Πάρκου

Στη Λέρο, στις 12 μ., στην πλατεία Πλατάνου

Στη Λευκάδα, στις 12 μ., στην πλατεία Αγ. Μηνά

Στη Λήμνο, στις 12 μ., στο λιμάνι της Μύρινας

Στη Λιβαδειά, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Μαντούδι, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στο Μεσολόγγι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Μυτιλήνη, στις 12 μ., στην πλατεία Σαπφούς

Στη Νάουσα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Ναύπλιο, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Ναύπακτο, στις 11 π.μ., στην πλ. Κεφαλόβρυσου

Στη Νικήτη, στις 5 μ.μ. στο Δημαρχείο

Στην Ξάνθη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ορεστιάδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Πτολεμαΐδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στον Πύργο, στις 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγεωργα)

Στο Ρέθυμνο, στις 12 μ., πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη

Στη Ρόδο, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Σάμο, στις 12 μ., στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα και στο Καρλόβασι, στις 12 μ., στην πλατεία

Στη Σαντορίνη, στις 12 μ., στην πλατεία των Φηρών

Στις Σέρρες, στις 12 μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Σητεία, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Σκόπελο, στις 12 μ.. στην παραλία.

Στη Σκύδρα, στις 11 π.μ., στην πλατεία Δημοκρατίας (έναντι Δημαρχείου)

Στη Σπάρτη, στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία

Στα Τρίκαλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Τρίπολη, στις 12 μ. στην πλατεία Πετρινού

Στην Φλώρινα, στις 12 μ., στην πλατεία Μόδη

Στους Φούρνους, στις 12 μ., στην πλατεία

Στη Χαλκίδα, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων

Στα Χανιά, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Στη Χίο, στις 12 μ, στην πλατεία Βουνακίου

Καλέσματα και στο εξωτερικό για συγκεντρώσεις για τα Τέμπη

Βρυξέλλες: Πρεσβεία Ελλάδας (13:00)

Λονδίνο: Πρεσβεία (12:00)

Παρίσι: Pl. Republique (15:00)

Βερολίνο: Πρεσβεία (12:00)

Στουτγκάρδη: Schlossplatz (17:00)

Κολωνία: Rudolf-Platz (17:00)

Μιλάνο: Piazza Castello (12:00)

Μαδρίτη: Pl. Santa Gema (17:00)

Βαρκελώνη: Arc de Triomf (12:00)

Γενεύη: Pl. des Nations (15:00)

Χάγη: Lange Voorhout (12:00)

Πράγα: Náměstí Mίru (12:00)

Δουβλίνο: The Spire (12:00)

Στοκχόλμη: Humlegarden (15:00)

Γκέτεμποργκ: Jarntorget (18:00)

Εδιμβούργο: Princes Str (12:00)

Λίβερπουλ: Derby Sq (12:00)

Μάντσεστερ: St. Peter’s Sq (14:00)

Μπαθ: Bath Abbey (11:00)

Ντάρλινγκτον: High Row (13:00)

Οξφόρδη: Balliol College (16:00)

Λευκωσία: Πλ. Ελευθερίας (17:00)

Τορόντο: Pape Ave (1/03, 16:30)

Μελβούρνη: Προξενείο (17:00)

Schongau: Marienplatz (14:00)

Εν τω μεταξύ, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από το πρωί του Σαββάτου (28/2) στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, ενώ αλλαγές θα υπάρξουν σε μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ.

Απόφαση για κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 28 Φεβρουάριου έλαβε και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ). Η ώρα έναρξης της απεργίας στα πλοία θα είναι 00.01 και η ώρα λήξης τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 28/2.

Τέλος, δεν θα πραγματοποιηθούν και δρομολόγια τρένων, λόγω της απεργίας των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο. Από την πλευρά της η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει πως «λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».

