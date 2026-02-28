Τραγωδία στα Τέμπη, 3 χρόνια μετά: Στους δρόμους η χώρα – Οι συγκεντρώσεις και οι απεργίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φονική σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη που βύθισε στο πένθος τη χώρα και πάνδημο παραμένει το αίτημα για απονομή δικαιοσύνης για τα 57 θύματα της αδιανόητης σιδηροδρομικής τραγωδίας.
Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στα συλλαλητήρια που είναι προγραμματισμένα σε όλη την Ελλάδα.
Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, με αναρτήσεις και δημόσιες τοποθετήσεις τους, απευθύνουν καλέσματα στο συλλαλητήριο.
Ο Παύλος Ασλανίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων, μίλησε για το «μήνυμα» των φετινών διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα, με αφορμή τα 3 χρόνια το έγκλημα στα Τέμπη.
«Και πέρυσι ήμουν στο Σύνταγμα και πέρυσι μίλησα. Δεν έχει διαφορά ο πρόεδρος. Όλοι είμαστε, πολεμάμε για τα παιδιά μας και για τις οικογένειές μας. Για μένα δεν έπαιξε, δεν παίζει καθόλου ρόλο αυτό. Και είμαστε μια ομάδα, οι περισσότεροι από Θεσσαλονίκη γονείς, που ξεκινήσαμε τον σύλλογο για να βρούμε την αλήθεια, για να δικαιώσουμε τα παιδιά μας και να οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη και να δώσουμε στοιχεία για να βάλουμε όσους περισσότερους γίνεται στη φυλακή. Αυτός ήταν ο στόχος, τίποτα παραπάνω. Και παραμένει ο ίδιος και με τώρα που ξεκινούν και τα δικαστήρια, έχουν ξεκινήσει βέβαια για τα βίντεο. Θα απαιτήσουμε, θα «σπρώξουμε» τη Δικαιοσύνη, να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Στις 23 του μήνα ξεκινά το μεγάλο δικαστήριο», είπε.
Με ένα βίντεο, το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις, η Μαρία Καρυστιανού, απευθύνει κάλεσμα στα συλλαλητήρια. «Το Σάββατο στις 28 Φεβρουαρίου κατεβαίνουμε ξανά στον δρόμο για να ενώσουμε τις φωνές μας, τις μνήμες μας. Να απαιτήσουμε λογοδοσία. Για τα παιδιά μας που χάθηκαν, για τις 57 ψυχές που ζητούν δικαίωση και αλήθεια. Για να μη συμβεί ποτέ ξανά. Για την καλύτερη Ελλάδα που άξιζε στους 57, που αξίζει σε όλους μας» σημειώνει.
«Όταν λογοδοτήσουν γιατί δολοφόνησαν το παιδί μου, θα δικαιωθεί η Αναστασία» αναφέρει σε οργισμένη ανάρτησή της η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της 18χρονης Αναστασίας. «Για όσους από εμάς βγουν στους δρόμους το Σάββατο 28/02/2026, θα θυμόμαστε πως τα παιδιά, οι μάνες και οι μπαμπάδες που χάθηκαν στα Τέμπη, δολοφονήθηκαν. Και ακόμα οι δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι» σημειώνει.
Παράλληλα, με βασικό αίτημα την απονομή δικαιοσύνης, εργατικά σωματεία, μαθητές, φοιτητές και πολίτες θα συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια που έχουν προγραμματιστεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις της επικράτειας, ενώ πλήθος ομοσπονδιών και σωματείων έχει προαναγγείλει συμμετοχή με απεργίες και στάσεις εργασίας.
Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν, μεταξύ άλλων:
Τα θέατρα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Η ΑΔΕΔΥ έχει δηλώσει συμμετοχή στα συλλαλητήρια. «Ως Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο, 28 Φλεβάρη 2026, στις 12:00, στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα».
Από την πλευρά της, η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει στο κάλεσμά της: «Καλούμε τους εργαζόμενους στη Δημόσια Υγεία – Πρόνοια – ΕΚΑΒ να συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγάλο συλλαλητήριο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα συλλαλητήρια που οργανώνονται σε όλη τη χώρα».
H Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, αναφέρει: «Συνεχίζουμε, το Σάββατο 28 Φλεβάρη οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και την πληροφορική, τις ταχυμεταφορές, την φύλαξη και την καθαριότητα συμμετέχουμε καθολικά στην 24ώρη πανελλαδική απεργία που προκηρύσσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και στις συγκεντρώσεις των σωματείων».
Κάλεσμα για τις 28 Φεβρουαρίου έχουν απευθύνει τα Εργατικά Κέντρα μεγάλων επαρχιακών πόλεων, όπως της Καρδίτσας, των Τρικάλων, των Χανίων, του Ηρακλείου και της Λέσβου.
Το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας καλεί όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία της Αττικής όλες τις Ομοσπονδίες, τα Σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών στο Σύνταγμα. Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, επισημαίνει πως: «Στις 28 Φλεβάρη απεργούμε, δίνουμε μαζικό παρών στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 12μ. Δεν ξεχνάμε, δε συγχωρούμε. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής καλεί στην πλατεία Ηρώων στο Λαύριο στις 12, αλλά και για όσους το επιθυμούν και στο Σύνταγμα την ίδια ώρα.
Η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας καλεί να μείνουν κλειστά όλα τα εργοτάξια, ενώ 24ωρη πανελλαδική απεργία προκήρυξε και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας. «Το Σάββατο 28 Φλεβάρη οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο, στις υπηρεσίες και την πληροφορική, στις ταχυμεταφορές, στη φύλαξη και την καθαριότητα, συμμετέχουμε καθολικά στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που προκηρύσσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και στις συγκεντρώσεις των σωματείων!», τονίζει η Ομοσπονδία.
Στον Επισιτισμό – Τουρισμό, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι προχωρούν σε πανελλαδική απεργία στις 25 Φλεβάρη, με συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας, ως σταθμό κλιμάκωσης.
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ) επισημαίνοντας ότι «δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα των Τεμπών», ενώ κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει και η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ).
«Στις 28 Φλεβάρη κλείνουμε τα μαγαζιά μας και συμμετέχουμε μαζικά στο συλλαλητήριο που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, στο Σύνταγμα, για τα 3 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη, αναφέρει στο κάλεσμά της, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ).
Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος, ενώ μία ώρα νωρίτερα θα πραγματοποιηθούν προσυγκεντρώσεις σε σημεία πέριξ της πλατείας, όπως:
Στο κέντρο της Αθήνας, και ειδικότερα στην πλατεία Συντάγματος, ο σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός, μεταξύ των οποίων στελέχη της ομάδας ΔΡΑΣΗ, της ΔΙ.ΑΣ., της Κρατικής Ασφάλειας και διμοιρίες των ΜΑΤ.
Από νωρίς το πρωί θα πραγματοποιούνται προληπτικοί έλεγχοι, ενώ θα γίνονται και δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε σακίδια ατόμων που κατευθύνονται προς το Σύνταγμα. Παράλληλα, drones θα μεταδίδουν εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εποπτεία της κατάστασης. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, και με εισαγγελική εντολή, θα προχωρούν άμεσα συλλήψεις.
Σε περίπτωση επεισοδίων, προβλέπεται η χρήση υδροφόρων οχημάτων («Αύρες»), τα οποία θα βρίσκονται σε κομβικά σημεία γύρω από τη Βουλή, ενώ θα αναπτυχθούν και κλούβες των ΜΑΤ.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από το πρωί του Σαββάτου στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.
Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, ενώ παράλληλα καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.
Την ίδια ώρα, στο άγαλμα Βενιζέλου θα ξεκινήσει η μεγάλη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε δεκάδες πόλεις, ζητώντας απόδοση ευθυνών.
Στη Λάρισα, τόπο της τραγωδίας, το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, στο πλαίσιο της απεργιακής του απόφασης, καλεί σε συγκέντρωση στις 12:00 στην Κεντρική Πλατεία. Το απόγευμα, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία στον ίδιο χώρο.
Εκτός των παραπάνω περιοχών έχουν προγραμματιστεί συλλαλητήρια και:
Εν τω μεταξύ, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από το πρωί του Σαββάτου (28/2) στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, ενώ αλλαγές θα υπάρξουν σε μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ.
Απόφαση για κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 28 Φεβρουάριου έλαβε και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ). Η ώρα έναρξης της απεργίας στα πλοία θα είναι 00.01 και η ώρα λήξης τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 28/2.
Τέλος, δεν θα πραγματοποιηθούν και δρομολόγια τρένων, λόγω της απεργίας των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο. Από την πλευρά της η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει πως «λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».
