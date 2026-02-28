Τροχαίο στη Λάρισα: Μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων με 3 τραυματίες

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου (28/02/2026) στη Λάρισα με δύο αυτοκίνητα να συγκρούονται σφοδρά μεταξύ τους.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το τροχαίο έγινε στη διασταύρωση της οδού Καρδίτσης που οδηγεί στο Νέο Κοιμητήριο στη Λάρισα, όταν τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο τόσο οχήματα της αστυνομίας, όσο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στους τραυματίας δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διακομίσθηκαν στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης

Τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη: Στήθηκε η εξέδρα στο Σύνταγμα, 9 προσαγωγές

«Ελ. Βενιζέλος»: Στο μικροσκόπιο ο θάνατος της 67χρονης – Διερευνώνται οι συνθήκες της πτώσης

Βόλος: Στο νοσοκομείο γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της – Σοκάρει η μαρτυρία του 12χρονου γιου τους