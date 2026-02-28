search
28.02.2026 11:45

Τροχαίο στη Λάρισα: Μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων με 3 τραυματίες

28.02.2026 11:45
larissa-troxaio3

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου (28/02/2026) στη Λάρισα με δύο αυτοκίνητα να συγκρούονται σφοδρά μεταξύ τους.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το τροχαίο έγινε στη διασταύρωση της οδού Καρδίτσης που οδηγεί στο Νέο Κοιμητήριο στη Λάρισα, όταν τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο τόσο οχήματα της αστυνομίας, όσο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στους τραυματίας δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διακομίσθηκαν στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

