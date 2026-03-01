Η CIA παρακολουθούσε στενά τον Χαμενεΐ για μήνες πριν από τις θανατηφόρες επιθέσεις στο Ιράν

Επί μήνες, ισραηλινές και αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών —συμπεριλαμβανομένης της CIA— παρακολουθούσαν κρυφά τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ του Ιράν ακριβώς για την κατάλληλη στιγμή.

Σύμφωνα με το CNN, παρακολουθούσαν τις καθημερινές του συνήθειες — πού ζούσε, με ποιους συναντιόταν, πώς επικοινωνούσε και πού θα μπορούσε να αναζητήσει καταφύγιο υπό την απειλή επίθεσης. Παρακολουθούσαν επίσης τους ανώτερους πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες του Ιράν, οι οποίοι σπάνια συγκεντρώνονταν στον ίδιο χώρο με τον αγιατολάχ, τον ανώτατο ηγέτη της χώρας για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Τις τελευταίες ημέρες, βρήκαν την ευκαιρία τους. Κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Χαμενεΐ, σχεδίαζαν να συναντηθούν το Σάββατο το πρωί σε ξεχωριστά σημεία σε ένα συγκρότημα κτιρίων στην Τεχεράνη, όπου στεγάζονται τα γραφεία του αγιατολάχ, της ιρανικής προεδρίας και του μηχανισμού εθνικής ασφάλειας.

Ο υπερβολικά επιφυλακτικός ανώτατος ηγέτης ένιωθε λιγότερο ευάλωτος κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανέφερε μια ισραηλινή πηγή, και χαλάρωσε την άμυνά του.

Ήταν μια ευκαιρία που ορισμένοι Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι πίστευαν ότι ήταν πολύ καλή για να την παραβλέψουν.

Τα σχέδια επίθεσης για μια επίθεση στο σκοτάδι της νύχτας προσαρμόστηκαν σε μια επίθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανέφεραν τρία από τα άτομα. Σε σημείωμα προς τους πιλότους της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, ο αρχηγός του επιτελείου του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, εξέθεσε τα διακυβεύματα.

«Το Σάββατο την αυγή, ξεκινά η Επιχείρηση Roaring Lion», έγραψε. «Έχετε λάβει άδεια να χτυπήσετε τους στόχους σας. Γράφουμε ιστορία. Σας εμπιστεύομαι. Καλή τύχη σε όλους μας».

Στο φως της ημέρας, γύρω στις 6 π.μ. στο Ισραήλ, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν το συγκρότημα, στην εναρκτήρια ομοβροντία ενός εξαιρετικά συντονισμένου κύματος επιθέσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ήταν εξοπλισμένα με πυρομαχικά υψηλής ακρίβειας και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, ανέφεραν πηγές. Και οι τρεις τοποθεσίες με τους διάφορους ηγέτες στο συγκρότημα χτυπήθηκαν ταυτόχρονα. Ώρες αργότερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Χαμενεΐ ήταν νεκρός.

«Δεν μπόρεσε να αποφύγει τις υπηρεσίες πληροφοριών μας και τα εξαιρετικά εξελιγμένα συστήματα παρακολούθησης και, συνεργαζόμενος στενά με το Ισραήλ, δεν υπήρχε τίποτα που αυτός, ή οι άλλοι ηγέτες που σκοτώθηκαν μαζί του, θα μπορούσαν να κάνουν», έγραψε ο Τραμπ στην ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν είναι ακόμη σαφές τι ώθησε τους ανώτερους ηγέτες του Ιράν – συμπεριλαμβανομένου του διοικητή του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και του υπουργού Άμυνας – να συγκεντρωθούν στο κέντρο της Τεχεράνης, στην ίδια δύσβατη τοποθεσία με τον Χαμενεΐ, και σε μια στιγμή που οι ΗΠΑ είχαν συγκεντρώσει εκτεταμένη στρατιωτική ισχύ πυρός στην περιοχή για να υλοποιήσουν τις απειλές του Τραμπ για επίθεση. Οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες είχαν διαπιστώσει ότι οι κορυφαίοι σύμβουλοι του Χαμενεΐ, συμπεριλαμβανομένων του υπουργού Άμυνας Αζίζ Νασιρζαντέχ, του ναυάρχου Αλί Σαμχανί, επικεφαλής του Στρατιωτικού Συμβουλίου, του αναπληρωτή υπουργού Πληροφοριών Μοχάμεντ Σιραζί, του αρχιστράτηγου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Μοχάμεντ Πακπούρ, και του Σεγέντ Ματζίντ Μουσαβί, διοικητή της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ήταν παρόντες, μεταξύ άλλων.

Αλλά ακόμη και εν μέσω της τεράστιας αβεβαιότητας για το τι επιφυλάσσει το μέλλον, η επιχείρηση έδειξε πόσο καλά ανεπτυγμένες είχαν γίνει οι ισραηλινές και αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εντός του Ιράν τους τελευταίους μήνες και πόσο γρήγορα οι δύο χώρες ήταν έτοιμες να δράσουν όταν προέκυψε η ευκαιρία.

«Το Ισραήλ παρακολουθεί τακτικά όλους τους ηγέτες των κύριων αντιπάλων του με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», δήλωσε ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος. «Φυσικά, όταν εκτελείς μια επιχείρηση όπως αυτή, χρειάζεσαι επιπλέον πληροφορίες και πρέπει να συνδέσεις πολλά στοιχεία και παράγοντες, κάτι που μπορεί να είναι αρκετά περίπλοκο».

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα δείξει τον βαθμό στον οποίο οι υπηρεσίες πληροφοριών του είχαν διεισδύσει στο Ιράν, δολοφονώντας υψηλόβαθμους στρατιωτικούς ηγέτες και πυρηνικούς αξιωματούχους. Αλλά μετά από έναν 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο, ο υπουργός Άμυνας της χώρας παραδέχτηκε ότι δεν είχαν ποτέ την επιχειρησιακή ευκαιρία να στοχοποιήσουν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

Αυτή η φορά έμελλε να είναι διαφορετική.

Διαμαρτυρίες και προετοιμασία

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονταν για την επιχείρηση εδώ και εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Μαρ-α-Λάγκο την εβδομάδα μετά τα Χριστούγεννα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενημέρωσε τον Τραμπ ότι το Ιράν εργαζόταν για να προωθήσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του και να επανεκκινήσει τις πυρηνικές του δυνατότητες, μετά από βομβαρδισμό των ΗΠΑ τον Ιούνιο που είχε στοχεύσει τις τρεις κύριες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του.

Στη συνάντηση, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα υποστηρίξει μια ανανεωμένη ισραηλινή στρατιωτική προσπάθεια για την κατάρριψη πυραυλικών θέσεων.

Λίγες μέρες αργότερα, ξέσπασαν μαζικές διαδηλώσεις στο εσωτερικό του Ιράν, προκαλώντας μια θανατηφόρα καταστολή που οδήγησε το καθεστώς στο θάνατο χιλιάδων διαδηλωτών. Ο Τραμπ δεσμεύτηκε να σπεύσει να βοηθήσει τους διαδηλωτές.

Τότε ήταν που ο σχεδιασμός για μια κοινή αμερικανο-ισραηλινή επιχείρηση μετατοπίστηκε σε υψηλότερο επίπεδο.

