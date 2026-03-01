search
01.03.2026 23:35

Κάγια Κάλας: «Ασυγχώρητες οι επιθέσεις του Ιράν»

01.03.2026 23:35
kaja-kallas_2711_1460-820_new

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή με μεγάλη ανησυχία», τονίζει σε δήλωσή της η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, μετά την ολοκλήρωση του έκτακτου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα το απόγευμα.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας υπογραμμίζει ότι η ΕΕ ζητεί «μέγιστη αυτοσυγκράτηση, προστασία των αμάχων και πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου», συμπεριλαμβανομένων των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένα Έθνη και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. «Η Μέση Ανατολή κινδυνεύει να χάσει πολλά από οποιονδήποτε παρατεταμένο πόλεμο» προειδοποιεί, επισημαίνοντας τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης.

«Οι επιθέσεις του Ιράν και η παραβίαση της κυριαρχίας ορισμένων χωρών στην περιοχή είναι ασυγχώρητες. Το Ιράν πρέπει να απόσχει από αδιάκριτες στρατιωτικές επιθέσεις», αναφέρεται στη δήλωση, εκφράζοντας παράλληλα την «αλληλεγγύη» της ΕΕ προς τους εταίρους στην περιοχή που έχουν δεχθεί επίθεση ή έχουν πληγεί. Παράλληλα, η ΕΕ «επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για την περιφερειακή σταθερότητα και την προστασία της ζωής των πολιτών».

Σύμφωνα με τη δήλωση, η ΕΕ «παραμένει σε στενή επαφή με τους εταίρους στην περιοχή» με στόχο τη συμβολή στην αποκλιμάκωση, επιβεβαιώνοντας «την ακλόνητη δέσμευσή της και των κρατών-μελών της για τη διασφάλιση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας». Η ΕΕ θα συνεχίσει να συμβάλλει «σε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες για τη μείωση των εντάσεων και την επίτευξη βιώσιμης λύσης που θα αποτρέψει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη «πλήρους συνεργασίας» του Ιράν με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), καθώς και στην τήρηση των νομικών του υποχρεώσεων βάσει της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων και της Συμφωνίας Συνολικών Ελέγχων Διασφαλίσεων. «Η πυρηνική ασφάλεια αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα», τονίζεται.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται η σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας και του σεβασμού της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. «Η διατάραξη κρίσιμων πλωτών οδών, όπως το Στενό του Ορμούζ, πρέπει να αποφευχθεί», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της λαμβάνουν «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για την ασφάλεια των πολιτών τους στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.

Τέλος, η ΕΕ επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη της προς τον ιρανικό λαό και τονίζει ότι «υποστηρίζει σθεναρά τις θεμελιώδεις προσδοκίες του για ένα μέλλον όπου τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες του θα γίνονται πλήρως σεβαστά».

