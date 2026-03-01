Κυνική η δολοφονία Χαμενεΐ – Παραβιάζει κάθε ηθική και το Διεθνές Δίκαιο: Η πρώτη αντίδραση Πούτιν για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση

Τα συλλυπητήριά του στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν για τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εξέφρασε ο ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Παρακαλώ δεχτείτε τα θερμά μας συλλυπητήρια για τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και των μελών της οικογένειάς του», αναφέρει η ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Κρεμλίνου.

Ο Ρώσος ηγέτης επισημαίνει ότι η δολοφονία διαπράχθηκε κατά κυνική παραβίαση όλων των κανόνων της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου και σημειώνει ότι ο Χαμενεΐ θα μείνει στη μνήμη της Ρωσίας ως ένας εξαιρετικός πολιτικός που συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη των φιλικών ρωσο-ιρανικών σχέσεων.

