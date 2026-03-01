search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 01:12
ΚΟΣΜΟΣ

01.03.2026 12:40

Κυνική η δολοφονία Χαμενεΐ – Παραβιάζει κάθε ηθική και το Διεθνές Δίκαιο: Η πρώτη αντίδραση Πούτιν για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση

01.03.2026 12:40
putin 6654- new

Τα συλλυπητήριά του στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν για τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εξέφρασε ο ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Παρακαλώ δεχτείτε τα θερμά μας συλλυπητήρια για τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και των μελών της οικογένειάς του», αναφέρει η ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Κρεμλίνου.

Ο Ρώσος ηγέτης επισημαίνει ότι η δολοφονία διαπράχθηκε κατά κυνική παραβίαση όλων των κανόνων της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου και σημειώνει ότι ο Χαμενεΐ θα μείνει στη μνήμη της Ρωσίας ως ένας εξαιρετικός πολιτικός που συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη των φιλικών ρωσο-ιρανικών σχέσεων.

Διαβάστε επίσης:

«Δεν ισχύει»: Διαψεύδει η Λευκωσία τις δηλώσεις του Λονδίνου για την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν

Ιράν: Ο Αλιρεζά Αράφι στη θέση του Χαμενεΐ – Ποιος είναι ο 67χρονος κληρικός

Δολοφονία Χαμενεϊ: Νεκρά 4 μέλη της οικογένειας του και το «θρίλερ» με τη σορό του – Η στιγμή του χτυπήματος στο παλάτι του (Video)

