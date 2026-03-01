search
01.03.2026 22:42

Το Πεντάγωνο δηλώνει ότι κατέστρεψε το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν

01.03.2026 22:42
Το γενικό επιτελείο των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν καταστράφηκε σε αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (Centcom).

«Το ιρανικό Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) σκότωσε περισσότερους από 1.000 Αμερικανούς κατά τη διάρκεια των τελευταίων 47 ετών. Χθες, μια ευρείας κλίμακας αμερικανική επίθεση αποκεφάλισε το φίδι. Η Αμερική έχει τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις στη Γη και το IRGC δεν έχει πλέον αρχηγείο», αναφέρει η ανάρτηση του Centcom στην πλατφόρμα X, και συνοδεύεται με ένα βίντεο που δείχνει πυραύλους που εκτοξεύονται από αντιτορπιλικά.

Παράλληλα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (Centcom) ανακοίνωσε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει διεξάγει επιθέσεις εναντίον περισσότερων από 1.000 ιρανικών στόχων έως τώρα από την έναρξη της εκστρατείας του το Σάββατο.

ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στην υπόθεση του Κολωνού: Σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών βρισκόταν η 31χρονη (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Centcom:Τα οπλικά συστήματα της επιχείρησης «Επική Οργή» και οι στόχοι που χτύπησαν οι ΗΠΑ στο Ιράν

ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

