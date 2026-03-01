Τραμπ: «Η νέα ηγεσία του Ιράν θέλει να μιλήσουμε» – Ανοιχτή σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης δηλώνει η Τεχεράνη

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Κυριακή (1/3) ότι η νέα ηγεσία του Ιράν επιθυμεί να αρχίσει διαπραγματεύσεις μαζί του, μία ημέρα μετά τις αμερικανικές επιθέσεις που οδήγησαν στον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Συγκεκριμένα, σε τηλεφωνική επικοινωνία από το θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο σύμφωνα με το The Atlantic, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να συνομιλήσει με την Τεχεράνη ενώ, παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εξελίσσονται ταχύτερα από το αναμενόμενο. Ωστόσο, η σύγκρουση έχει ήδη προκαλέσει τις πρώτες αμερικανικές απώλειες, καθώς η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι τρεις στρατιώτες έπεσαν νεκροί και πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά στο πεδίο των μαχών.

«Θα μπορούσαν να είχαν κάνει μια συμφωνία, νωρίτερα. Το έπαιζαν έξυπνοι. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους που δεν ήθελαν συνομιλίες έχουν φύγει. Κάποιοι από τους ανθρώπους με τους οποίους είχαμε επαφές έχουν φύγει, αυτό ήταν ένα μεγάλο πλήγμα σίγουρα», τόνισε ο Τραμπ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί είπε στον ομόλογό του Ομάν, Σαγίντ Μπαντρ αλ Μπουσαΐντι, σε τηλεφωνική συνομιλία ότι η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε κάθε σοβαρή προσπάθεια για αποκλιμάκωση της έντασης.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΞ του Ομάν έγινε εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στην περιοχή και αντανακλά προσπάθειες διπλωματίας παράλληλα με τις στρατιωτικές εντάσεις.

