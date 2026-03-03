search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026
03.03.2026

Επικοινωνία Τασούλα – Μητσοτάκη για Μέση Ανατολή και Κύπρο

03.03.2026 11:01
MITSOTAKIS_TASOULAS_PROEDRIKO

Επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε το πρωί της Τρίτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και για την στρατιωτική συνδρομή της Ελλάδας προς την Κύπρο. Σε πιο πολιτικό τόνο, ο Κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι είναι διαθέσιμος για ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών τόσο σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις, όσο και στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Κ. Τασούλας ενημερώθηκε για τις εξελίξεις γύρω από τα πλήγματα που επιχειρήθηκαν στην βρετανική βάση του Ακρωτηρίου και εξέφρασε προς τον Ν. Χριστοδουλίδη την συμπαράσταση της Ελλάδας προς την Κύπρο.

