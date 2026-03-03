search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 13:13
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

03.03.2026 12:23

Καραμπόλα στην Ποσειδώνος: Μεθυσμένος ο οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο

03.03.2026 12:23
poseidonos_nixta

Θετικός σε αλκοτέστ βρέθηκε ο 23χρονος οδηγός, τσέχικης καταγωγής, ο οποίος λίγο μετά τα μεσάνυχτα προκάλεσε θανατηφόρα καραμπόλα επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.

Συγκεκριμένα, το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε όταν πέντε αυτοκίνητα συγκρούστηκαν διαδοχικά, προκαλώντας σκηνές πανικού στο σημείο, στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΙΧ όχημα το οποίο οδηγούσε ένας 23χρονος από την Τσεχία προκάλεσε το φονικό τροχαίο πέφτοντας πάνω σε οχήματα που ήταν ακινητοποιημένα λόγω ερυθρού σηματοδότη.

Στη συνέχεια προσέκρουσε στο όχημα του 25χρονου, προκαλώντας διαδοχικές συγκρούσεις με ακόμη τρία προπορευόμενα οχήματα που βρίσκονταν στην ίδια λωρίδα κυκλοφορίας.

Ο 25χρονος οδηγός, Ρουμανικής καταγωγής τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παράλληλα, από την καραμπόλα τραυματίστηκαν ελαφρά δύο ακόμη άνδρες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Αμέσως στο σημείο έσπευσε η Τροχαία η οποία διενήργησε αλκοτέστ στον 23χρονο οδηγό και στη συνέχεια συνελήφθη από τις αρχές. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

kimon_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στρατιωτική ομπρέλα Ελλάδας σε Κύπρο: Ανάμεσα στο δόγμα για ενιαίο αμυντικό χώρο και το φοβο της σύρραξης για τρίτους 

pasok new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Face control των υποψηφίων συνέδρων σε… real time κάνει η Χαριλάου

nikos_papandreou_action24
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νίκος Παπανδρέου: Η ατάκα του Ανδρέα στην πρώτη του ερωτική απογοήτευση (video)

gounaris-new
LIFESTYLE

Αντώνης Γούναρης: Εγκλωβισμένος στο Ομάν ο γιος του – «Είναι ανησυχητικό, δεν έχουμε καμιά ενημέρωση» (Video)

cristiano-ronaldo_0303_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφυγε μέσα στη νύχτα από τη Σαουδική Αραβία με προορισμό τη Μαδρίτη

karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

