search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 13:20
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.03.2026 12:50

Λαβρόφ για Μέση Ανατολή: Μεγαλώνει η παγκόσμια πυρηνική απειλή – Καμία απόδειξη ότι το Ιράν επεδίωκε πυρηνικά όπλα

03.03.2026 12:50
lavrov_1508_1920-1080_new

Την άποψη ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να μεγαλώσει την παγκόσμια πυρηνική απειλή, καθώς πολλές χώρες θα ενδέχεται να ήθελαν να αποκτήσουν πυρηνική βόμβα, εξέφρασε την Τρίτη (3/3) σε συνέντευξη Τύπου ο Σεργκέι Λαβρόφ.

«Η παγκόσμια πυρηνική απειλή οξύνεται εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν εντεινόμενοι κίνδυνοι ότι η διάδοση των πυρηνικών θα φύγει εκτός ελέγχου. Η Ρωσία θα επιμείνει και θα υποστηρίξει τις αρχές της για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων» δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

«Στη Μέση Ανατολή ουσιαστικά βρίσκεται σε εξέλιξη πόλεμος. Ακόμη δεν έχουμε δει κάποια απόδειξη ότι το Ιράν επεδίωκε πυρηνικά όπλα» επισήμανε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Εάν η απροθυμία του Ιράν να εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου ήταν ο λόγος για την επιθετικότητα εναντίον του, τότε αυτό «εγείρει ερωτήματα» σχολίασε.

Κρίνοντας από τις δηλώσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, θα πολεμήσουν όσο χρειαστεί, αλλά κανείς δεν γνωρίζει τους τελικούς στόχους τους δήλωσε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

Το Κρεμλίνο λέει ότι «ο χρόνος θα δείξει» πώς η κρίση στο Ιράν θα επηρεάσει τις συνομιλίες για την Ουκρανία.

Διαβάστε επίσης:

Κύπρος: Το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους πολίτες να ετοιμάσουν σακίδιο έκτακτης ανάγκης με κονσέρβες, φάρμακα, μπαταρίες και σουγιά

Στη «σκακιέρα» της Μέσης Ανατολής η Γαλλία: «Έχουμε δικαίωμα επέμβασης για να προστατέψουμε τους συμμάχους μας»

Μελόνι για Μέση Ανατολή: «Με ανησυχεί η κρίση του διεθνούς δικαίου» – Αιχμές για ΗΠΑ και Ισραήλ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kimon_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στρατιωτική ομπρέλα Ελλάδας σε Κύπρο: Ανάμεσα στο δόγμα για ενιαίο αμυντικό χώρο και το φοβο της σύρραξης για τρίτους 

pasok new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Face control των υποψηφίων συνέδρων σε… real time κάνει η Χαριλάου

nikos_papandreou_action24
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νίκος Παπανδρέου: Η ατάκα του Ανδρέα στην πρώτη του ερωτική απογοήτευση (video)

gounaris-new
LIFESTYLE

Αντώνης Γούναρης: Εγκλωβισμένος στο Ομάν ο γιος του – «Είναι ανησυχητικό, δεν έχουμε καμιά ενημέρωση» (Video)

cristiano-ronaldo_0303_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφυγε μέσα στη νύχτα από τη Σαουδική Αραβία με προορισμό τη Μαδρίτη (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

papamatthaiou-new
LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 13:19
kimon_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στρατιωτική ομπρέλα Ελλάδας σε Κύπρο: Ανάμεσα στο δόγμα για ενιαίο αμυντικό χώρο και το φοβο της σύρραξης για τρίτους 

pasok new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Face control των υποψηφίων συνέδρων σε… real time κάνει η Χαριλάου

nikos_papandreou_action24
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νίκος Παπανδρέου: Η ατάκα του Ανδρέα στην πρώτη του ερωτική απογοήτευση (video)

1 / 3