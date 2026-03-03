Λαβρόφ για Μέση Ανατολή: Μεγαλώνει η παγκόσμια πυρηνική απειλή – Καμία απόδειξη ότι το Ιράν επεδίωκε πυρηνικά όπλα

Την άποψη ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να μεγαλώσει την παγκόσμια πυρηνική απειλή, καθώς πολλές χώρες θα ενδέχεται να ήθελαν να αποκτήσουν πυρηνική βόμβα, εξέφρασε την Τρίτη (3/3) σε συνέντευξη Τύπου ο Σεργκέι Λαβρόφ.

«Η παγκόσμια πυρηνική απειλή οξύνεται εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν εντεινόμενοι κίνδυνοι ότι η διάδοση των πυρηνικών θα φύγει εκτός ελέγχου. Η Ρωσία θα επιμείνει και θα υποστηρίξει τις αρχές της για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων» δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

«Στη Μέση Ανατολή ουσιαστικά βρίσκεται σε εξέλιξη πόλεμος. Ακόμη δεν έχουμε δει κάποια απόδειξη ότι το Ιράν επεδίωκε πυρηνικά όπλα» επισήμανε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Εάν η απροθυμία του Ιράν να εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου ήταν ο λόγος για την επιθετικότητα εναντίον του, τότε αυτό «εγείρει ερωτήματα» σχολίασε.

Κρίνοντας από τις δηλώσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, θα πολεμήσουν όσο χρειαστεί, αλλά κανείς δεν γνωρίζει τους τελικούς στόχους τους δήλωσε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

Το Κρεμλίνο λέει ότι «ο χρόνος θα δείξει» πώς η κρίση στο Ιράν θα επηρεάσει τις συνομιλίες για την Ουκρανία.

Διαβάστε επίσης:

Κύπρος: Το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους πολίτες να ετοιμάσουν σακίδιο έκτακτης ανάγκης με κονσέρβες, φάρμακα, μπαταρίες και σουγιά

Στη «σκακιέρα» της Μέσης Ανατολής η Γαλλία: «Έχουμε δικαίωμα επέμβασης για να προστατέψουμε τους συμμάχους μας»

Μελόνι για Μέση Ανατολή: «Με ανησυχεί η κρίση του διεθνούς δικαίου» – Αιχμές για ΗΠΑ και Ισραήλ