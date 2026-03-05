search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 01:36
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.03.2026 23:58

Europol: Αυξημένη τρομοκρατική απειλή και κυβερνοεπιθέσεις στην ΕΕ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

05.03.2026 23:58
europol tromokratia

Για αυξημένη τρομοκρατική απειλή, βίαιο εξτρεμισμό και ενδεχόμενη κλιμάκωση κυβερνοεπιθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποιεί η Europol, στον απόηχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής αστυνομικής υπηρεσίας, η σύγκρουση ενδέχεται να προκαλέσει νέες μορφές απειλών για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών χωρών.

Ο εκπρόσωπος της Europol Jan Op Gen Oorth, μιλώντας στο ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, εκτίμησε ότι αναμένεται αύξηση κυβερνοεπιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές της Ευρώπης.

Όπως σημείωσε, η ένταση στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη διαδικτυακή απάτη, καθώς και σε επιθέσεις που θα αξιοποιούν όλο και πιο εξελιγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Πιθανές ενέργειες αποσταθεροποίησης στην ΕΕ

Σύμφωνα με την Europol, ορισμένες ομάδες που συνδέονται με το Ιράν ενδέχεται να επιχειρήσουν ενέργειες αποσταθεροποίησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ομάδες αυτές φέρεται να σχετίζονται με τον λεγόμενο «Άξονα Αντίστασης», ένα δίκτυο σιιτικών παραστρατιωτικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε χώρες όπως το Ιράκ, ο Λίβανος και η Υεμένη και αντιτίθενται στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Οι πιθανές ενέργειες περιλαμβάνουν:

  • τρομοκρατικές επιθέσεις
  • καμπάνιες εκφοβισμού
  • χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων
  • κυβερνοέγκλημα

Αυξημένος κίνδυνος ριζοσπαστικοποίησης

Ο εκπρόσωπος της Europol υπογράμμισε ότι το επίπεδο της τρομοκρατικής απειλής στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ήδη αυξημένο.

«Το επίπεδο της τρομοκρατικής απειλής και του βίαιου εξτρεμισμού στο έδαφος της ΕΕ είναι αυξημένο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, η απειλή μπορεί να προέλθει είτε από μεμονωμένους δράστες είτε από μικρές ομάδες που δρουν ανεξάρτητα.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι η ταχεία διάδοση πολωτικού περιεχομένου στο διαδίκτυο μπορεί να επιταχύνει διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης, ιδιαίτερα σε ομάδες μεταναστών που ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε επίσης:

ΝΥΤ: Ο Τραμπ επιδιώκει γρήγορη νίκη στο Ιράν, αλλά οι συνέπειες μπορεί να αποδειχθούν βαριές

«Καμία διαπραγμάτευση» λέει το Ιράν, «εκπλήξεις» υπόσχεται το Ισραήλ – Αναφορές για χτύπημα στο USS Abraham Lincoln – Live οι εξελίξεις

Μεγιστάνας των ΗΑΕ σε Τραμπ: «Ποιος σου έδωσε την εξουσία να ξεκινήσεις πόλεμο στο Ιράν;»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
beirut
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικές επιθέσεις με drones σε ΗΑΕ, χτυπούν με πυραύλους το Τελ Αβίβ, πλήγμα στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν – Ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Όλες οι εξελίξεις

Nikos Anastasiadis_new
ΚΟΣΜΟΣ

Αναστασιάδης: Ευχαριστίες σε Μητσοτάκη και Μακρόν για τη στήριξη στην Κύπρο

GERAPETRITIS_2309
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Δεν θεωρώ ότι η Σούδα απειλείται

europol tromokratia
ΚΟΣΜΟΣ

Europol: Αυξημένη τρομοκρατική απειλή και κυβερνοεπιθέσεις στην ΕΕ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

el venizelow 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αθήνα ακόμη 122 Έλληνες από το Ομάν και το Άμπου Ντάμπι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 01:11
beirut
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικές επιθέσεις με drones σε ΗΑΕ, χτυπούν με πυραύλους το Τελ Αβίβ, πλήγμα στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν – Ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Όλες οι εξελίξεις

Nikos Anastasiadis_new
ΚΟΣΜΟΣ

Αναστασιάδης: Ευχαριστίες σε Μητσοτάκη και Μακρόν για τη στήριξη στην Κύπρο

GERAPETRITIS_2309
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Δεν θεωρώ ότι η Σούδα απειλείται

1 / 3