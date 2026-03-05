Europol: Αυξημένη τρομοκρατική απειλή και κυβερνοεπιθέσεις στην ΕΕ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Για αυξημένη τρομοκρατική απειλή, βίαιο εξτρεμισμό και ενδεχόμενη κλιμάκωση κυβερνοεπιθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποιεί η Europol, στον απόηχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής αστυνομικής υπηρεσίας, η σύγκρουση ενδέχεται να προκαλέσει νέες μορφές απειλών για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών χωρών.

Ο εκπρόσωπος της Europol Jan Op Gen Oorth, μιλώντας στο ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, εκτίμησε ότι αναμένεται αύξηση κυβερνοεπιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές της Ευρώπης.

Όπως σημείωσε, η ένταση στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη διαδικτυακή απάτη, καθώς και σε επιθέσεις που θα αξιοποιούν όλο και πιο εξελιγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Πιθανές ενέργειες αποσταθεροποίησης στην ΕΕ

Σύμφωνα με την Europol, ορισμένες ομάδες που συνδέονται με το Ιράν ενδέχεται να επιχειρήσουν ενέργειες αποσταθεροποίησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ομάδες αυτές φέρεται να σχετίζονται με τον λεγόμενο «Άξονα Αντίστασης», ένα δίκτυο σιιτικών παραστρατιωτικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε χώρες όπως το Ιράκ, ο Λίβανος και η Υεμένη και αντιτίθενται στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Οι πιθανές ενέργειες περιλαμβάνουν:

τρομοκρατικές επιθέσεις

καμπάνιες εκφοβισμού

χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων

κυβερνοέγκλημα

Αυξημένος κίνδυνος ριζοσπαστικοποίησης

Ο εκπρόσωπος της Europol υπογράμμισε ότι το επίπεδο της τρομοκρατικής απειλής στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ήδη αυξημένο.

«Το επίπεδο της τρομοκρατικής απειλής και του βίαιου εξτρεμισμού στο έδαφος της ΕΕ είναι αυξημένο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, η απειλή μπορεί να προέλθει είτε από μεμονωμένους δράστες είτε από μικρές ομάδες που δρουν ανεξάρτητα.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι η ταχεία διάδοση πολωτικού περιεχομένου στο διαδίκτυο μπορεί να επιταχύνει διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης, ιδιαίτερα σε ομάδες μεταναστών που ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες.

