ΝΥΤ: Ο Τραμπ επιδιώκει γρήγορη νίκη στο Ιράν, αλλά οι συνέπειες μπορεί να αποδειχθούν βαριές

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε βασίσει τη στρατηγική του στη λογική ότι οι στρατιωτικές επεμβάσεις στο εξωτερικό θα είχαν περιορισμένο κόστος σε ανθρώπινες ζωές Αμερικανών και μικρή επίδραση στην οικονομία. Ωστόσο, οι πρώτες ημέρες της σύγκρουσης με το Ιράν φαίνεται να αμφισβητούν αυτή την εκτίμηση.

Ήδη, έξι Αμερικανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο αντιμετωπίζουν επιθέσεις, όπως σημειώνουν οι New York Times σε σχετική ανάλυσή τους. Παράλληλα, το χρηματιστήριο εμφανίζει αστάθεια και οι τιμές της βενζίνης καταγράφουν άνοδο, ενώ ο αμερικανικός στρατός δαπανά εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ημερησίως, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις.

Την ίδια ώρα, στο Ιράν, αεροπορική επιδρομή σε δημοτικό σχολείο θηλέων στοίχισε τη ζωή σε 175 ανθρώπους, σύμφωνα με τις υγειονομικές Αρχές και τα κρατικά Μέσα ενημέρωσης. Η κυβέρνηση Τραμπ ανέφερε ότι διερευνά ποιος ευθύνεται για το τραγικό περιστατικό.

Το κόστος του πολέμου και οι πρώτες αντιδράσεις

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί αμερικανικά χερσαία στρατεύματα στο ιρανικό έδαφος, η κυβέρνηση δεν αποκλείει αυτή την επιλογή. Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, άφησε την Τετάρτη να εννοηθεί ότι η σύγκρουση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ό,τι αρχικά προβλεπόταν: «Επιταχύνουμε, δεν επιβραδύνουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι «περισσότερα βομβαρδιστικά και περισσότερα μαχητικά καταφθάνουν ακόμη και σήμερα».

Η απόφαση του Τραμπ να εξαπολύσει την επίθεση κατά του Ιράν το Σάββατο βασίστηκε στην εμπειρία προηγούμενων γρήγορων στρατιωτικών επιτυχιών. Υπό την ηγεσία του, ο αμερικανικός στρατός είχε πραγματοποιήσει επιτυχείς επιχειρήσεις με περιορισμένο κόστος σε ζωές και πόρους: Απήγαγε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, έπληξε αιφνιδιαστικά πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, στόχευσε τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, κατέστρεψε σκάφη «ύποπτα» για διακίνηση ναρκωτικών στην Καραϊβική, και βομβάρδισε στόχους στο Ιράκ, τη Νιγηρία και τη Σομαλία στο πλαίσιο αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων.

Όλες αυτές οι επιχειρήσεις χαρακτηρίστηκαν γρήγορες και αποτελεσματικές, σύμφωνα με την κυβέρνηση, με ελάχιστες απώλειες και χαμηλό κόστος. Ωστόσο, η σύγκρουση στο Ιράν ενδέχεται να ξεφύγει από αυτό το μοντέλο, ιδιαίτερα αν η Ουάσινγκτον εμπλακεί σε βαθύτερη προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος.

Ο Τζέισον Κρόου, Δημοκρατικός βουλευτής από το Κολοράντο και πρώην αξιωματικός των Rangers που υπηρέτησε στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, προειδοποίησε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κινδυνεύουν να εμπλακούν σε έναν «ατελείωτο πόλεμο», παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις του Τραμπ για τερματισμό τέτοιων συγκρούσεων.

Παράλληλα, ο Τραμπ κάλεσε τον ιρανικό λαό να «πάρει τη χώρα στα χέρια του», χωρίς όμως να υποστηρίξει συγκεκριμένη δύναμη για την ηγεσία της προσπάθειας κατά της κυβέρνησης. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανέφερε ότι ο πρόεδρος έχει συνομιλήσει με ηγέτες των Κούρδων, αλλά δεν έχει συμφωνηθεί σχέδιο για τον εξοπλισμό τους ώστε να ανατρέψουν την ιρανική κυβέρνηση.

Από τις νίκες, στα ρίσκα: Ο κίνδυνος πίσω από τη στρατηγική Τραμπ

Ο Τζον Χόφμαν, ερευνητής στο Cato Institute, εξηγεί: «Ο Τραμπ είναι ένας άνθρωπος που του αρέσουν τα χαμηλά κόστη και οι εντυπωσιακές νίκες. Όσα ακούω από ανθρώπους μέσα και γύρω από την κυβέρνηση είναι ότι, μετά την υπόθεση Μαδούρο, βρισκόταν σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση. Ένιωθε σε μεγάλο βαθμό άτρωτος. Αλλά αυτό είναι θεμελιωδώς διαφορετικό από τη Βενεζουέλα. Το κόστος ήδη αυξάνεται».

Ο ίδιος σημειώνει ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους, ενώ οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν ανέβει δραματικά. «Νομίζω ότι οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκαν περίπου κατά 40% και αυτό θα χειροτερεύσει», προειδοποίησε.

Από την άλλη, ο Έλιοτ Άμπραμς, ανώτερος ερευνητής για τη Μέση Ανατολή στο Council on Foreign Relations, τόνισε ότι υπάρχουν σημαντικά οφέλη από την εξουδετέρωση της ιρανικής ηγεσίας και την αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας. «Το κόστος μέχρι στιγμής είναι οι ζωές των Αμερικανών στρατιωτών», είπε. «Τα οφέλη, κατά τη γνώμη μου, είναι τεράστια. Το καθεστώς αυτό προσπαθεί και κατά καιρούς καταφέρνει να σκοτώνει Αμερικανούς για περισσότερα από 40 χρόνια».

Ο Άμπραμς προσέθεσε ότι, αν αποφευχθεί η αποστολή χερσαίων στρατευμάτων, οι απώλειες των ΗΠΑ μπορεί να παραμείνουν χαμηλές, ενώ ένα αποδυναμωμένο ιρανικό καθεστώς θα προάσπιζε τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. «Ακόμη κι αν απομεινάρια του καθεστώτος παραμείνουν στην εξουσία, δεν θα έχουν πυρηνικό πρόγραμμα, ουσιαστικά κανένα πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και καμία δυνατότητα προβολής ισχύος στην περιοχή», είπε.

Ωστόσο, ο Χόφμαν παραμένει πιο επιφυλακτικός, επισημαίνοντας ότι ένα αποσταθεροποιημένο Ιράν μπορεί να αποτελέσει σοβαρή απειλή. «Αν το σχέδιο είναι πράγματι να αρχίσουν να εξοπλίζονται εθνοτικές αυτονομιστικές ομάδες και να επιχειρηθεί κατακερματισμός του Ιράν, όχι μόνο θα πρόκειται για έναν πόλεμο δι’ αντιπροσώπων σε κλίμακα που οι ΗΠΑ δεν έχουν αντιμετωπίσει ποτέ πριν στη Μέση Ανατολή, αλλά θα έχει και τεράστιο κόστος για την περιοχή», τόνισε. «Σε ένα τέτοιο σενάριο», πρόσθεσε, «είναι πολύ πιθανό να δούμε μαζικές ροές προσφύγων και να δημιουργηθεί χώρος και χρόνος για ομάδες όπως το ISIS να αποκτήσουν ξανά παρουσία».

«Αυτές είναι ομάδες που ευδοκιμούν στο χάος. Είναι σαν να ανοίγεις το κουτί της Πανδώρας», κατέληξε.

