Νέα μελέτη: Τα φάρμακα για την απώλεια βάρους μπορεί να εμποδίσουν τους ανθρώπους να εθιστούν στα ναρκωτικά και το αλκοόλ

Τα φάρμακα για την απώλεια βάρους θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αποφύγουν τον εθισμό στο αλκοόλ, τον καπνό και σε ναρκωτικά όπως η κάνναβη και η κοκαΐνη.

Θα μπορούσαν επίσης να μειώσουν τον κίνδυνο να υποστούν υπερβολική δόση άτομα που είναι ήδη εθισμένα σε παράνομες ουσίες, να καταλήξουν στο νοσοκομείο ή να πεθάνουν, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο British Medical Journal.

Οι αγωνιστές του υποδοχέα γλυκαγόνου πεπτιδίου-1 που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2 και της παχυσαρκίας, όπως το Mounjaro και το Ozempic, πιστεύεται ότι λειτουργούν επηρεάζοντας τις οδούς ανταμοιβής του εγκεφάλου προκειμένου να μειωθεί η επιθυμία για φαγητό. Βοηθούν τους ανθρώπους να αισθάνονται χορτάτοι μιμούμενοι τη φυσική ουσία που απελευθερώνεται μετά το φαγητό.

Η μελέτη

Η αμερικανική μελέτη ανέλυσε 606.434 Αμερικανούς βετεράνους με διαβήτη τύπου 2, οι οποίοι παρακολουθούνταν για έως και τρία χρόνια.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα GLP-1 μείωσαν τον κίνδυνο διαταραχών που σχετίζονται με το αλκοόλ σε άτομα χωρίς ιστορικό χρήσης ουσιών κατά 18% και χρήσης κάνναβης (14%), κοκαΐνης (20%), νικοτίνης (20%) και οπιοειδών (25%), σε σύγκριση με εκείνους που λάμβαναν άλλα φάρμακα συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης-2 που χρησιμοποιούνται επίσης για τη θεραπεία του διαβήτη.

Τα φάρμακα για την απώλεια βάρους μειώνουν επίσης τον κίνδυνο υπερδοσολογίας (39%), ανάγκης έκτακτης ανάγκης στα επείγοντα (31%) ή θανάτου (50%) για άτομα που ήδη χρησιμοποιούν ουσίες.

«Αυτή η μελέτη προσθέτει σε αναδυόμενη έρευνα που διερευνά εάν τα φάρμακα GLP-1 μπορούν να επηρεάσουν τις εγκεφαλικές οδούς που εμπλέκονται στην ανταμοιβή και τον εθισμό», δήλωσε η καθηγήτρια Claire Anderson, πρόεδρος της Βασιλικής Φαρμακευτικής Εταιρείας, η οποία εκπροσωπεί 35.500 Βρετανούς φαρμακοποιούς και πρόσθεσε:

«Καθώς επρόκειτο για μια παρατηρητική μελέτη, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι δεν δείχνει ότι αυτά τα φάρμακα προλαμβάνουν ή θεραπεύουν τον εθισμό.

Θα χρειαστεί περαιτέρω έρευνα, συμπεριλαμβανομένων κλινικών δοκιμών, για να κατανοηθεί εάν τα φάρμακα GLP-1 έχουν άμεση επίδραση».

Ο Gareth Jones, διευθυντής εταιρικών υποθέσεων στον Εθνικό Φαρμακευτικό Σύνδεσμο, δήλωσε: «Πρόκειται για μια σημαντική μελέτη και δείχνει ότι η θεραπεία απώλειας βάρους μπορεί να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει σημαντικά πρόσθετα θεραπευτικά οφέλη.

Όλο και περισσότερα γίνονται κατανοητά γύρω από τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των GLP-1, αλλά είναι σαφές ότι η θεραπεία απώλειας βάρους μπορεί να έχει θετική επίδραση σε μια σειρά από αποτελέσματα υγείας, για τους ασθενείς που είναι επιλέξιμοι και πραγματικά την χρειάζονται».

Ωστόσο, η διάθεση των φαρμάκων από το NHS σε παχύσαρκα άτομα παραμένει «οδυνηρά αργή», παρά τα τεράστια προβλήματα που προκαλεί η παχυσαρκία, πρόσθεσε.

Όταν σταματούν τα φάρμακα επανέρχονται γρήγορα τα κιλά

Μια ξεχωριστή μελέτη διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που σταματούν να λαμβάνουν GLP-1 ανακτούν το 60% του βάρους που έχασαν μέσα σε ένα χρόνο και τελικά το 75% αυτού, χάνοντας μόνο το 25% αυτού του βάρους μακροπρόθεσμα.

Το εύρημα προέρχεται από μια μετα-ανάλυση 48 προηγούμενων μελετών που διεξήχθησαν από ειδικούς στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό eClinical Medicine.

Η σταδιακή επαναφορά βάρους «σημαίνει ότι το 25% της αρχικής απώλειας βάρους μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα. Για ένα άτομο που είχε χάσει το ένα πέμπτο του βάρους του ενώ έπαιρνε τα φάρμακα, αυτό θα αντιστοιχούσε σε μια διατηρήσιμη μείωση βάρους περίπου 5%», ανέφεραν οι συγγραφείς.

Περίπου οι μισοί χρήστες σταματούν να λαμβάνουν GLP-1 εντός ενός έτους και το 75% έχει σταματήσει μετά από δύο χρόνια, πιθανώς λόγω παρενεργειών, όπως ναυτία, και του συνολικού κόστους που συνεπάγεται.

Εν τω μεταξύ, τα δύο τρίτα των ασθενών που λαμβάνουν τα φάρμακα κρύβουν ότι το κάνουν από φίλους και συγγενείς , καθώς φοβούνται ότι θα τους κρίνουν και θα τους θεωρήσουν «απατεώνες», σύμφωνα με έρευνα.

Το Simple Online Pharmacy πραγματοποίησε έρευνα σε περισσότερους από 3.000 χρήστες GLP-1. Διαπίστωσαν ότι το 38% είχε επικριθεί για αυτό. Από αυτούς, το 79% κατηγορήθηκε ότι επέλεξε «την εύκολη λύση» και στο 68% ειπώθηκε να «τρώει λιγότερο και να κινείται περισσότερο».

