WSJ: Ανησυχία για τον ρόλο της Τουρκίας στο «αύριο» της Μέσης Ανατολής – «Ο Ερντογάν θέλει να γίνει ηγέτης του ισλαμικού κόσμου»

Την επείγουσα ανάγκη περιορισμού της Τουρκίας σε περίπτωση πτώσης του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, τονίζει σε άρθρο της η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal. Όπως σημειώνει το άρθρο, «ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να ηγηθεί του ισλαμικού κόσμου και θεωρεί τον εαυτό του θεματοφύλακα του Ισλάμ, σαν έναν σύγχρονο Οθωμανό σουλτάνο».

Η WSJ αναλύει τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Άγκυρα μετά από μια πιθανή κατάρρευση των μουλάδων του Ιράν και υπογραμμίζει ότι η Δύση δεν πρέπει να αφήσει κενό εξουσίας που θα καλύψει ο Ερντογάν.

Η στρατηγική των ΗΠΑ και του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν

Το άρθρο επισημαίνει ότι, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εργάζονται για να περιορίσουν την περιφερειακή απειλή που προέρχεται από το Ιράν, είναι κρίσιμο να διασφαλίσουν ότι η Τουρκία δεν θα καταλάβει το κενό εξουσίας.

Μετά τον πόλεμο στο Ιράκ, το Ιράν εκμεταλλεύτηκε το κενό που άφησε ο Σαντάμ Χουσεΐν. Σύμφωνα με τον αρθρογράφο της WSJ, έστειλε μέλη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης για να εκπαιδεύσουν σιιτικές τζιχαντιστικές ομάδες πέρα από τα σύνορα, επιδιώκοντας να εμπλέξει τις ΗΠΑ σε δαπανηρή κατοχή και να ενισχύσει την περιφερειακή επιρροή του.

Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στις 28 Φεβρουαρίου, «Ιρανικές δυνάμεις σκότωσαν και τραυμάτισαν εκατοντάδες Αμερικανούς στρατιώτες στο Ιράκ», αιτιολογώντας έτσι την απόφαση της στρατιωτικής επίθεσης κατά της Τεχεράνης. Το δημοσίευμα προσθέτει ότι «οι πληρεξούσιοι του καθεστώτος έχουν συνεχίσει τα τελευταία χρόνια να εξαπολύουν αμέτρητες επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή, καθώς και κατά αμερικανικών ναυτικών και εμπορικών πλοίων και διεθνών ναυτιλιακών εταιρειών».

Η αντίδραση του Ερντογάν και οι σχέσεις με το ΝΑΤΟ

Ο Τούρκος πρόεδρος καταδίκασε τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τις «σαφείς παραβιάσεις» του διεθνούς δικαίου. Επιπλέον, δήλωσε ότι «λυπήθηκε» για τον θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ωστόσο, η Άγκυρα δεν εξέφρασε συμπάθεια για τους χιλιάδες αθώους Ιρανούς που σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Παράλληλα, η τουρκική κυβέρνηση φέρεται να συντονίστηκε με την Τεχεράνη για τη σύλληψη διαδηλωτών στην Τουρκία που διαμαρτύρονταν κατά του ιρανικού καθεστώτος, με ορισμένους να εκτελούνται αργότερα στο Ιράν, όπως ανέφερε ρεπορτάζ του «NewsNation».

Η WSJ υπογραμμίζει ότι η επιδίωξη του Ερντογάν να ηγηθεί του ισλαμικού κόσμου εξηγεί γιατί η Τουρκία συχνά λειτουργεί ως προβληματικός εταίρος του ΝΑΤΟ, ειδικά σε θέματα που αφορούν Στο Ιράν. Για παράδειγμα, το 2012 η Άγκυρα φέρεται να αποκάλυψε στο Ιράν τις ταυτότητες έως και 10 Ιρανών πολιτών που κατασκόπευαν για λογαριασμό του Ισραήλ και παρακολουθούσαν το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ένα γεγονός που ο Ντάνι Γιάτομ, πρώην επικεφαλής της Μοσάντ, χαρακτήρισε «σοβαρό πλήγμα» για τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η επιδρομή της Delta Force το 2015 σε συγκρότημα όπου βρισκόταν ο επικεφαλής οικονομικών του ISIS, Αμπού Σαγιάφ, αποκάλυψε δεσμούς μεταξύ της οργάνωσης και Τούρκων αξιωματούχων. Την περίοδο εκείνη, το ISIS κέρδιζε εκατομμύρια δολάρια μηνιαίως από πωλήσεις πετρελαίου στη μαύρη αγορά.

Η «διπλωματία εκβιασμού» και οι σχέσεις με την Ευρώπη

Όπως τονίζεται στο σχετικό δημοσίευμα, η Τουρκία έχει εκμεταλλευτεί την προσφυγική κρίση για να αποσπάσει παραχωρήσεις από την ΕΕ. Σημαντικό παράδειγμα αποτελεί η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας του 2016, σύμφωνα με την οποία η Ευρώπη δεσμεύτηκε να παρέχει 6 δισεκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια, με αντάλλαγμα τη δέσμευση της Άγκυρας να περιορίσει την παράτυπη μετανάστευση.

Η κρίση στα σύνορα το 2020, όταν ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η Τουρκία δεν θα εμποδίζει πλέον την είσοδο προσφύγων στην Ευρώπη, χαρακτηρίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση ως «διπλωματία εκβιασμού».

Η βασική ερώτηση που τίθεται πλέον είναι: Πρέπει το ΝΑΤΟ να συνεχίσει τη σχέση του με την Τουρκία και ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της στη Μέση Ανατολή μετά την πτώση του ιρανικού καθεστώτος; Οι ΗΠΑ οφείλουν να θυμούνται ότι η Τουρκία συχνά αντιτίθεται στην αμερικανική εξωτερική πολιτική και αποτελεί πηγή πονοκεφάλου για τους συμμάχους της.

