Αίγινα: Ο ΠτΔ ζητά ενημέρωση για την ποιότητα του νερού, μετά τις καταγγελίες της Πρωτοβουλίας Πολιτών του νησιού

Το έντονο ενδιαφέρον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα για την κατάσταση που επικρατεί στην υδροδότηση της Αίγινας, πυροδότησε η διαμαρτυρία της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας για το νερό, με επιστολή της οποίας έγινε κοινωνός του προβλήματος που ταλανίζει το νησί.

Ο κ. Τασούλας, ο οποίος έχει δείξει και στο παρελθόν το ενδιαφέρον του για την Αίγινα, επικοινώνησε άμεσα με εκπρόσωπο της Πρωτοβουλίας ζητώντας διευκρινίσεις, καθώς στην επιστολή περιγράφεται η ποιότητα του νερού με τα πιο μελανά χρώματα. Επικαλούμενοι τα αποτελέσματα των αναλύσεων της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, οι διαμαρτυρόμενοι πολίτες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη ζωή των κατοίκων, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τον δήμαρχο Αίγινας Γιάννη Ζορμπά για απόκρυψη στοιχείων. Καταλήγοντας μάλιστα ζητούν «Την άμεση, με κυβερνητική εντολή, παύση του Δημάρχου Αίγινας και των υπευθύνων, με τις διαδικασίες του κατεπείγοντος».

Δεδομένου ότι η επιστολή έχει κοινοποιηθεί και στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ενώ ο φάκελος έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, ο κ.Τασούλας διαβεβαίωσε τον εκπρόσωπο της Πρωτοβουλίας ότι το θέμα θα απασχολήσει τις εισαγγελικές αρχές. Παράλληλα ο ίδιος δεσμεύτηκε να διαβιβάσει την επιστολή στον Γενικό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Σάββα Χιονίδη, καθώς οι καταγγελίες στρέφονται σαφώς κατά του δημάρχου Αίγινας Γιάννη Ζορμπά για «εγκληματικές πράξεις κατά συρροή».

Η επίμαχη επιστολή έχει ως εξής:

Τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα2. Τον Αξιότιμο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Εισαγγελία του Αρείου Πάγου / Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: Κατάρρευση του Κράτους Δικαίου στην Αίγινα – Εν ψυχρώ και εν γνώσει δηλητηρίαση 13.000 πολιτών από τη Δημοτική Αρχή.

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Απευθυνόμαστε στους ανώτατους θεσμούς της Ελληνικής Δημοκρατίας όχι για να εκφράσουμε ένα απλό παράπονο, αλλά για να καταγγείλουμε ένα πρωτοφανές, διαρκές κακούργημα που συντελείται αυτή τη στιγμή εις βάρος 13.000 Ελλήνων πολιτών. Στην Αίγινα, το Κράτος Δικαίου και η προστασία της ανθρώπινης ζωής έχουν καταλυθεί πλήρως από έναν Δήμαρχο που λειτουργεί ως ανεξέλεγκτος ηγεμόνας.

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 268274/02-03-2026 επίσημο έγγραφό της, η ίδια η Περιφέρεια Αττικής (Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου) ομολογεί και αποκαλύπτει την απόλυτη φρίκη: Η Δημοτική Αρχή της Αίγινας γνωρίζει από τις 14 Ιανουαρίου 2026 πως το νερό των γεωτρήσεων που δίνει στους πολίτες είναι γεμάτο κολοβακτηρίδια (κοπρανώδης ρύπανση), είναι αχλωρίωτο και άκρως επικίνδυνο. Η Περιφέρεια διέταξε ρητά και εγγράφως τον Δήμαρχο Αίγινας, κ. Ιωάννη Ζορμπά, να κόψει το νερό, να προειδοποιήσει τους πολίτες και να φέρει υδροφόρες.

Ο Δήμαρχος ΑΠΕΚΡΥΨΕ ΔΟΛΙΩΣ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ! Για 1,5 μήνα, άφησε εν γνώσει του χιλιάδες οικογένειες, βρέφη, σχολεία και το Κέντρο Υγείας να πλένονται και να καταναλώνουν νερό που, όπως απέδειξαν και οι αναλύσεις του ΠΑΚΟΕ, περιέχει καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο, E. coli και εντερόκοκκους. Ήδη, τα μικρά παιδιά του νησιού μας καταλήγουν στα ιατρεία με γαστρεντερίτιδες, δερματοπάθειες και σοβαρές λοιμώξεις. Αυτό δεν είναι “διοικητική ανεπάρκεια”. Είναι συνειδητή έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο ζωής. Είναι εγκληματική πράξη κατά συρροή!

Διερωτόμαστε με οργή: Είναι η Αίγινα ανεξάρτητο κρατίδιο; Επιτρέπει η Ελληνική Δημοκρατία σε έναν τοπικό άρχοντα να δηλητηριάζει συστηματικά τον πληθυσμό, πετώντας στα σκουπίδια τις εντολές των κρατικών υγειονομικών αρχών; Πόσα παιδιά πρέπει να νοσηλευτούν για να παρέμβει η Πολιτεία;

ΔΕΝ ΕΚΛΙΠΑΡΟΥΜΕ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Την άμεση, με κυβερνητική εντολή, παύση του Δημάρχου Αίγιναςκαι των υπευθύνων, με τις διαδικασίες του κατεπείγοντος. Άνθρωποι που κρύβουν υγειονομικές εντολές ενώ τα παιδιά αρρωσταίνουν, είναι δημόσιος κίνδυνος. Την άμεση ενεργοποίηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το Κράτος πρέπει να παρέμβει ΤΩΡΑ, να σφραγίσει τις τοξικές γεωτρήσεις και να επιτάξει/δρομολογήσει υδροφόρα πλοία για την επιβίωση του νησιού.

Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Πρωθυπουργέ, Ο φάκελος βρίσκεται ήδη στα χέρια της Εισαγγελίας Πειραιά. Εμείς, οι πολίτες και οι Σύλλογοι της Αίγινας, θα προστατεύσουμε τις οικογένειές μας με κάθε νόμιμο και ακτιβιστικό μέσο. Όμως, η δική σας σιωπή ή αδράνεια απέναντι σε αυτό το τεκμηριωμένο έγκλημα, θα καταγραφεί ως συνενοχή.

Αναμένουμε την άμεση και καταλυτική παρέμβασή σας σήμερα. Αύριο ίσως είναι αργά για την υγεία κάποιου παιδιού.

Με βαθύτατη αγανάκτηση και προσδοκία απόδοσης Δικαιοσύνης,

Πρωτοβουλία Πολιτών Αίγινας

Σημειώνεται ότι σχετική επιστολή απέστειλε στην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, καθώς και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, μέσω του Α.Τ. Αίγινας και ο κάτοικος του νησιού Νικήτας Παπαϊωάννου, ο οποίος ήταν και ο συνομιλητής του Προέδρου της Δημοκρατίας, εκ μέρους της Πρωτοβουλίας Πολιτών, παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί μέλος της.

(Πηγή: saronicmagazine.gr)

