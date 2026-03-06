search
06.03.2026 08:50

Ηράκλειο: Γυναίκα επιχείρησε να αυτοκτονήσει μέσα στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου – Είχε συλληφθεί για κλοπές

PERIPOLIKO154
Μία 39χρονη γυναίκα επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της μέσα στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το patris.gr, όλα συνέβησαν χθες (5/3) λίγο μετά τις 8 το βράδυ όταν ο 39χρονη, η οποία είχε συλληφθεί για κλοπές, πήρε ένα κορδόνι, έφτιαξε μία θηλιά και επιχείρησε να αυτοκτονήσει.

Η κίνησή της ευτυχώς έγινε αντιληπτή από τους αστυνομικούς, οι οποίοι και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες παρέλαβαν τη γυναίκα και την μετέφεραν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και αφού διαπίστωσαν πως είναι καλά στην υγεία της, η 39χρονη επέστρεψε στα κρατητήρια.

Την ίδια ώρα, οι αρχές έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη.

