Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Κρίσιμη μάχη «αιωνίων» στο ΣΕΦ για τη Euroleague

Με την ολοκλήρωση των δύο αγωνιστικών του δεύτερου «παραθύρου» των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 της FIBA, στην τελική ευθεία μπαίνει η κανονική περίοδος της Euroleague, με την 30ή αγωνιστική να περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων», Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την Παρασκευή (6/3, 21:15).

Η Αθήνα, λόγω της προγραμματισμένης διεξαγωγής του φάιναλ φορ της Euroleague στο “Telekom Center Athens” το τριήμερο 24-26 Μαΐου 2026 βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο και η δεύτερη «μάχη» ανάμεσα στις δύο ελληνικές ομάδες που βρίσκονται στην ελίτ, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από το φίλαθλο κοινό της Ευρώπης. Μάλιστα, μία σύμπτωση είναι πως για την 30ή αγωνιστική, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα «διασταυρώσουν τα ξίφη τους» σε ευρωπαϊκή αγώνα για 30ή φορά στην Ιστορία!

O Ολυμπιακός παίρνει θέση στο τζάμπολ ως 3ος με ρεκόρ 18-10 και αγώνα λιγότερο (έχει αναβληθεί ο αγώνας του με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ από τη 14η αγωνιστική), ενώ ο Παναθηναϊκός ως 10ος και ρεκόρ 16-13.

Με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να έχουν επηρεάσει σημαντικό το κορυφαίο ευρωπαϊκό διασυλλογικό πρωτάθλημα μπάσκετ, λόγω της παρουσίας δύο ισραηλινών ομάδων και μίας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ήδη, έχουν αναβληθεί οι αναμετρήσεις Παρτιζάν-Ντουμπάι και ο ισραηλινός «εμφύλιος» Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ της 30ής αγωνιστικής, χωρίς να έχει οριστεί μέχρι στιγμής η νέα ημερομηνία διεξαγωγής τους.

Επιπρόσθετα, η Euroleague ανακοίνωσε πως η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Χάποελ Τελ Αβίβ θα επιστρέψουν στις έδρες που χρησιμοποιούσαν, σε Βελιγράδι και Σόφια αντίστοιχα για τα εντός έδρας παιχνίδια τους και η Ντουμπάι θα τα δίνει στο Σαράγεβο, μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

