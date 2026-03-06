Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 59χρονο για λαθρεμπόριο – Έκρυβε πάνω από 662.000 τσιγάρα σε τρέιλερ με κουφώματα (video/photos)

Στη σύλληψη ενός 59χρονου άνδρα προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης (5/3) στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ο 59χρονος κατηγορείται για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών να κινείται με όχημα στην Εγνατία Οδό.

Από την έρευνα στο ρυμουλκούμενο (τρέιλερ) που έφερε το όχημα, διαπιστώθηκε η μεταφορά 33.127 λαθραίων πακέτων τσιγάρων (662.540 τεμάχια), τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα στο εσωτερικό του οχήματος καθώς και σε πλαίσια από κουφώματα αλουμινίου.

Όπως προέκυψε, ο συλληφθείς, είχε οργανώσει υποδομή για την κατ’ επάγγελμα τέλεση λαθρεμπορίας, χρησιμοποιώντας εταιρεία και φορολογικά παραστατικά για νόμιμη μεταφορά προϊόντων, καθώς και ειδικές κρύπτες για απόκρυψη των λαθρεμπορευμάτων.

Συνολικά εκτιμάται ότι το τελευταίο έτος ο κατηγορούμενος διακίνησε περίπου 720.000 πακέτα τσιγάρα, αποκομίζοντας παράνομο όφελος περίπου 360.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Ένταση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Άνδρες πιάστηκαν στα χέρια στην ουρά συναλλάγματος

Κιλκίς: Λογάριαζαν χωρίς την Iris – Ο σκύλος «ξετρύπωσε» την ηρωίνη, χειροπέδες σε δύο 20χρονους (video)

ΗΣΑΠ: Γιατί έβαψαν τα βαγόνια ροζ