ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

06.03.2026 20:10

Τη… λάμψη του Μπραντ Πιτ ζήλεψε ο Χάρης Δούκας: «Θέλω κι εμένα να με περιμένετε κάθε πρωί στην πόρτα»

06.03.2026 20:10
brad pit kotzia

Σε πλατό του Χόλιγουντ έχει μετατραπεί η πλατεία Κοτζιά, αφού πραγματοποιούνται γυρίσματα της ταινίας με τον Μπραντ Πιτ.

Σήμερα λίγο μετά τις 15.00 έφτασε στην πλατεία για να κάνει πρόβεςΕυδιάθετος χαιρέτησε τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί και κατευθύνθηκε στο καμαρίνι του.

Ωστόσο, στις θαυμάστριες που συγκεντρώθηκαν για να δουν από κοντά τον σταρ, ήταν και γυναίκες υπάλληλοι του δήμου Αθηναίων που ήταν μαζεμένες στην πόρτα για μια κλεφτή ματιά, με τον Χάρη Δούκα να αστειεύεται: «Θέλω κάθε πρωί να με περιμένετε κι εμένα έτσι».

Σημειώνεται πως ο δήμος Αθηναίων υποχρεώθηκε να υπογράψει σκληρούς όρους στη ρήτρα εμπιστευτικότητας. Γι’ αυτό ο Χάρης Δούκας δεν εμφανίζεται σε κανένα πλάνο, ούτε μπορεί να αποκαλύψει ο,τιδήποτε σε σχέση με τα γυρίσματα, τις τοποθεσίες ή φωτογραφικό υλικό με τον ηθοποιό. 

Το συνεργείο του Χόλιγουντ έκλεισε αποκλειστικότητα στις καλύτερες αίθουσες του δημαρχείου για γύρισμα μέχρι τις 19:30, ενώ ο Χάρης Δούκας παραχώρησε  τη θέση στάθμευσής του αλλά και τους προσωπικούς του χώρους στο δημαρχείο.  

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr ο Χάρης Δούκας είδε για λίγο κατ’ ιδίαν τον ηθοποιό ενώ δεν αποκλείεται να του παραθέσει και κάποιο τραπέζι. Αυτό που του έκανε εντύπωση, όπως έλεγε σε συνεργάτες του, είναι πως «δεν καταλαβαίνεις την ηλικία του» και πως «είναι πολύ cool, είναι τυπάρας».

