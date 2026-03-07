search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 22:41
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.03.2026 22:22

Άμεση αντίδραση Γεωργιάδη για την κρίση στον ΕΟΔΥ – Πώς έβγαλε ταχύτατα εκτός τον Χατζηχριστοδούλου

07.03.2026 22:22
adonis-georgiadis

Τα αντανακλαστικά που απαιτούν οι περιστάσεις, όπως αυτή που αντιμετωπίζει – ή πήγε να αντιμετωπίσει – ο ΕΟΔΥ επέδειξε ακαριαία ο Άδωνις Γεωργιάδης το μεσημέρι του Σαββάτου.

Μόλις διαπίστωσε αφενός ότι ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Οργανισμού Χρήστος Χατζηχριστοδούλου αντιμετώπιζε καταγγελία για περιστατικό βίας σε βάρος γυναίκας υπαλλήλου του ΕΟΔΥ, και αφετέρου ότι τα μέλη αυτού του οργάνου, κάτω ίσως από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ήθελαν να παραιτηθούν με το πρόσχημα ότι δεν τους αρέσει το νέο διοικητικό σχήμα που προβλέπεται άλλωστε από το νομοθετικό πλαίσιο, κινήθηκε χωρίς δεύτερη κουβέντα.

Αποδέχθηκε αμέσως τις παραιτήσεις, καθώς δεν είθισται (και δεν γίνεται εδώ που τα λέμε) να πιέζουν κάποιοι τον (οποιονδήποτε υπουργό), επειδή θέλουν να έχουν λόγο στις πολιτικές αποφάσεις – που δεν είναι καν δουλειά τους.

Προφανώς, ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν θα μπορούσε να δεχθεί τέτοιου είδους πίεση και μάλιστα από έναν άνθρωπο, που είχε στο μεταξύ «εξαφανιστεί» με το φόβο του αυτόφωρου.

Πιθανόν δε κατάλαβε και ο ίδιος ο Χατζηχριστοδούλου ότι οι μέρες του ήταν μετρημένες  στον ΕΟΔΥ. Και προκειμένου να τον διώξουν επιχείρησε να κάνει «ηρωική» έξοδο, διασπείροντας μάλιστα την εκδοχή ότι… φταίει η κυβέρνηση που έκανε διοικητικές αλλαγές στον Οργανισμό – δεν ήξεραν βλέπετε από το υπουργείο να ζητάνε την έγκριση του Χατζηχριστοδούλου για τις πολιτικές επιλογές τους.

Διαβάστε επίσης:

Ο Κασσελάκης όρισε τον Μάκη Κοψίδη υπεύθυνο Τύπου στους Δημοκράτες ΠΚ

«Ντροπή»: Το σχόλιο της Μαρέβας Μητσοτάκη για τα fake news περί επιστροφής της κόρης της από το Ντουμπάι

Εύσημα Κουτελάκη για Χαρδαλιά: «Οι δήμοι της Περιφέρειας Αττικής είναι τυχεροί που είσαι περιφερειάρχης»


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άμεση αντίδραση Γεωργιάδη για την κρίση στον ΕΟΔΥ – Πώς έβγαλε ταχύτατα εκτός τον Χατζηχριστοδούλου

larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Εγκληματική οργάνωση διέπραττε απάτες και εκβιάσεις τάζοντας «χρυσές λίρες» – Πάνω από 1 εκατ. ευρώ η λεία της (Photos/Video)

kasselakis_main
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κασσελάκης όρισε τον Μάκη Κοψίδη υπεύθυνο Τύπου στους Δημοκράτες ΠΚ

tsipras_ithaki_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας από Κοζάνη: «Όχι» στη χρήση στρατιωτικών εγκαταστάσεων για επιχειρήσεις που θα θέσουν τη χώρα σε κίνδυνο – Να ανταμώσουμε σύντομα στα νέα μας ταξίδια

Israel
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Μαζική επίθεση Ιράν στο Ισραήλ – Απάντηση με βομβαρδισμό διυλιστηρίου στην Τεχεράνη – Live οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

traino new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Γιατί έβαψαν τα βαγόνια ροζ

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς ταλαιπωρία: οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες ως «one stop shop»

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

medoyuses-eksot
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εκατοντάδες μέδουσες «σκέπασαν» παραλία στην Εύβοια (Photo)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 22:41
adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άμεση αντίδραση Γεωργιάδη για την κρίση στον ΕΟΔΥ – Πώς έβγαλε ταχύτατα εκτός τον Χατζηχριστοδούλου

larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Εγκληματική οργάνωση διέπραττε απάτες και εκβιάσεις τάζοντας «χρυσές λίρες» – Πάνω από 1 εκατ. ευρώ η λεία της (Photos/Video)

kasselakis_main
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κασσελάκης όρισε τον Μάκη Κοψίδη υπεύθυνο Τύπου στους Δημοκράτες ΠΚ

1 / 3