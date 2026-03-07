Άμεση αντίδραση Γεωργιάδη για την κρίση στον ΕΟΔΥ – Πώς έβγαλε ταχύτατα εκτός τον Χατζηχριστοδούλου

Τα αντανακλαστικά που απαιτούν οι περιστάσεις, όπως αυτή που αντιμετωπίζει – ή πήγε να αντιμετωπίσει – ο ΕΟΔΥ επέδειξε ακαριαία ο Άδωνις Γεωργιάδης το μεσημέρι του Σαββάτου.

Μόλις διαπίστωσε αφενός ότι ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Οργανισμού Χρήστος Χατζηχριστοδούλου αντιμετώπιζε καταγγελία για περιστατικό βίας σε βάρος γυναίκας υπαλλήλου του ΕΟΔΥ, και αφετέρου ότι τα μέλη αυτού του οργάνου, κάτω ίσως από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ήθελαν να παραιτηθούν με το πρόσχημα ότι δεν τους αρέσει το νέο διοικητικό σχήμα που προβλέπεται άλλωστε από το νομοθετικό πλαίσιο, κινήθηκε χωρίς δεύτερη κουβέντα.

Αποδέχθηκε αμέσως τις παραιτήσεις, καθώς δεν είθισται (και δεν γίνεται εδώ που τα λέμε) να πιέζουν κάποιοι τον (οποιονδήποτε υπουργό), επειδή θέλουν να έχουν λόγο στις πολιτικές αποφάσεις – που δεν είναι καν δουλειά τους.

Προφανώς, ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν θα μπορούσε να δεχθεί τέτοιου είδους πίεση και μάλιστα από έναν άνθρωπο, που είχε στο μεταξύ «εξαφανιστεί» με το φόβο του αυτόφωρου.

Πιθανόν δε κατάλαβε και ο ίδιος ο Χατζηχριστοδούλου ότι οι μέρες του ήταν μετρημένες στον ΕΟΔΥ. Και προκειμένου να τον διώξουν επιχείρησε να κάνει «ηρωική» έξοδο, διασπείροντας μάλιστα την εκδοχή ότι… φταίει η κυβέρνηση που έκανε διοικητικές αλλαγές στον Οργανισμό – δεν ήξεραν βλέπετε από το υπουργείο να ζητάνε την έγκριση του Χατζηχριστοδούλου για τις πολιτικές επιλογές τους.

