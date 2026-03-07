Ο Κασσελάκης όρισε τον Μάκη Κοψίδη υπεύθυνο Τύπου στους Δημοκράτες ΠΚ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αλλαγές στο επικοινωνιακό σταφ των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο έκανε ο Στέφανος Κασσελάκης.
Στο πλαίσιο του νέου οργανωτικού σχήματος και της επικοινωνιακής δομής του κόμματος, ορίζονται ο Μάκης Κοψίδης ως υπεύθυνος Γραφείου Τύπου και ο Δημήτρης Γιαλουράκης ως υπεύθυνος Επικοινωνίας.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «η νέα δομή ενισχύει τον συντονισμό και την αποτελεσματική παρουσία του κόμματος στον δημόσιο διάλογο, μέσω διακριτών λειτουργικών ομάδων που καλύπτουν:
την εσωτερική ενημέρωση των μελών και των οργανώσεων».
Και δίδεται η δέσμευση «τα μέλη θα ενημερώνονται τακτικά για τις επόμενες δράσεις και πρωτοβουλίες».
