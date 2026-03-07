search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 22:42
07.03.2026 21:58

Ο Κασσελάκης όρισε τον Μάκη Κοψίδη υπεύθυνο Τύπου στους Δημοκράτες ΠΚ

07.03.2026 21:58
Αλλαγές στο επικοινωνιακό σταφ των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο έκανε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Στο πλαίσιο του νέου οργανωτικού σχήματος και της επικοινωνιακής δομής του κόμματος, ορίζονται ο Μάκης Κοψίδης ως υπεύθυνος Γραφείου Τύπου και ο Δημήτρης Γιαλουράκης ως υπεύθυνος Επικοινωνίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «η νέα δομή ενισχύει τον συντονισμό και την αποτελεσματική παρουσία του κόμματος στον δημόσιο διάλογο, μέσω διακριτών λειτουργικών ομάδων που καλύπτουν:

  • το Γραφείο Τύπου και τη σχέση με τα ΜΜΕ
  • την τεκμηρίωση και την αντιπολιτευτική πληροφόρηση
  • την παραγωγή περιεχομένου και τη δημόσια εικόνα
  • την ψηφιακή στρατηγική και τα κοινωνικά δίκτυα
  • την αποδελτίωση και την ανάλυση της επικαιρότητας

την εσωτερική ενημέρωση των μελών και των οργανώσεων».

Και δίδεται η δέσμευση «τα μέλη θα ενημερώνονται τακτικά για τις επόμενες δράσεις και πρωτοβουλίες».

1 / 3