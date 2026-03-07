Ο Κασσελάκης όρισε τον Μάκη Κοψίδη υπεύθυνο Τύπου στους Δημοκράτες ΠΚ

Αλλαγές στο επικοινωνιακό σταφ των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο έκανε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Στο πλαίσιο του νέου οργανωτικού σχήματος και της επικοινωνιακής δομής του κόμματος, ορίζονται ο Μάκης Κοψίδης ως υπεύθυνος Γραφείου Τύπου και ο Δημήτρης Γιαλουράκης ως υπεύθυνος Επικοινωνίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «η νέα δομή ενισχύει τον συντονισμό και την αποτελεσματική παρουσία του κόμματος στον δημόσιο διάλογο, μέσω διακριτών λειτουργικών ομάδων που καλύπτουν:

το Γραφείο Τύπου και τη σχέση με τα ΜΜΕ

την τεκμηρίωση και την αντιπολιτευτική πληροφόρηση

την παραγωγή περιεχομένου και τη δημόσια εικόνα

την ψηφιακή στρατηγική και τα κοινωνικά δίκτυα

την αποδελτίωση και την ανάλυση της επικαιρότητας

την εσωτερική ενημέρωση των μελών και των οργανώσεων».

Και δίδεται η δέσμευση «τα μέλη θα ενημερώνονται τακτικά για τις επόμενες δράσεις και πρωτοβουλίες».

