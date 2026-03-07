COSMOTE TELEKOM και Vodafone συνεργάζονται για νέα εργαλεία ψηφιακής ασφάλειας και πρόληψης απάτης

Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας COSMOTE TELEKOM και Vodafone προχωρούν σε συνεργασία για την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας και την πρόληψη απάτης, εισάγοντας νέα εργαλεία που αξιοποιούν τις δυνατότητες των τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Όπως ανακοίνωσε ο Όμιλος ΟΤΕ, οι δύο εταιρείες ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων διεπαφών δικτύου APIs (Application Programming Interfaces), στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας GSMA Open Gateway.

Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να ενισχύσει την προστασία των χρηστών κινητής τηλεφωνίας, αλλά και να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ψηφιακές υπηρεσίες, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη θωράκιση της ψηφιακής οικονομίας.

Νέα εργαλεία για την καταπολέμηση της απάτης

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι δύο εταιρείες προσφέρουν δύο βασικές υπηρεσίες ασφάλειας μέσω APIs: το Number Verification και το SIM Swap.

Οι λύσεις αυτές επιτρέπουν σε επιχειρήσεις και ψηφιακές πλατφόρμες να ενσωματώνουν προηγμένους μηχανισμούς ταυτοποίησης χρηστών και ανίχνευσης ύποπτων ενεργειών, μειώνοντας τον κίνδυνο ψηφιακής απάτης.

Το Number Verification επιβεβαιώνει αυτόματα την ταυτότητα ενός χρήστη κατά τη σύνδεση σε μια υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται η αποστολή κωδικών μιας χρήσης (OTP) μέσω SMS. Από την άλλη πλευρά, το SIM Swap API ανιχνεύει αλλαγές στην κάρτα SIM, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν πιθανές απόπειρες ανάληψης λογαριασμών.

Τα APIs έχουν αναπτυχθεί βάσει του προτύπου CAMARA, που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την ασφαλή αξιοποίηση των δυνατοτήτων των τηλεπικοινωνιακών δικτύων από εφαρμογές τρίτων.

Ασφαλέστερες ψηφιακές συναλλαγές

Με την εφαρμογή των νέων εργαλείων, οι δύο τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι επιδιώκουν να ενισχύσουν την αξιοπιστία των ψηφιακών συναλλαγών και να περιορίσουν φαινόμενα όπως η κατάληψη λογαριασμών ή οι αποτυχημένες διαδικασίες ταυτοποίησης.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες αυτές αναμένεται να προσφέρουν ταχύτερη και πιο ομαλή εμπειρία στους χρήστες, μειώνοντας την ανάγκη για πολλαπλά βήματα ταυτοποίησης κατά τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια του έτους αναμένεται επίσης η διάθεση της νέας έκδοσης Number Verification v2, η οποία θα επεκτείνει τη λειτουργία της και εκτός του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, επιτρέποντας την ταυτοποίηση χρηστών ακόμη και όταν συνδέονται μέσω WiFi ή VPN.

Συνεργασία με διεθνή διάσταση

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο παγκόσμιο πρόγραμμα GSMA Open Gateway, το οποίο παρουσιάστηκε στο Mobile World Congress στη Βαρκελώνη.

Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο οικοσύστημα APIs που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αξιοποιούν τις δυνατότητες των τηλεπικοινωνιακών δικτύων διεθνώς. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν σήμερα 85 τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι, οι οποίοι εκπροσωπούν περίπου 300 δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και καλύπτουν το 81% των παγκόσμιων συνδέσεων κινητής.

Ο κ. Λυκούργος Αντωνόπουλος, Chief Commercial Officer Business Segment του Ομίλου ΟΤΕ, σημείωσε ότι η συνεργασία αυτή αντανακλά τη δέσμευση των εταιρειών να αναπτύσσουν λύσεις που ενισχύουν την ασφάλεια και την ψηφιακή εμπειρία των πελατών.

Από την πλευρά της Vodafone, η Johanna Wood, Διευθύντρια Network APIs, τόνισε ότι η διάθεση των νέων εργαλείων στην ελληνική αγορά αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας των ψηφιακών συναλλαγών.

Τέλος, ο Henry Calvert, επικεφαλής δικτύων της GSMA, επισήμανε ότι η συνεργασία των δύο παρόχων θα βοηθήσει τράπεζες και πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου να προστατεύσουν καλύτερα τους πελάτες τους από τις αυξανόμενες απειλές ψηφιακής απάτης.

