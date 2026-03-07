Δεύτερη φάση μετασχηματισμού στα ΕΛΤΑ: Mεταφορά δραστηριότητας σε 30 καταστήματα μέσα στον Μάρτιο

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προχωρούν στη δεύτερη φάση του σχεδίου μετασχηματισμού του δικτύου τους, μεταφέροντας τη δραστηριότητα σε συνολικά 30 καταστήματα μέσα στον Μάρτιο, με στόχο ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης, το σχέδιο αναδιοργάνωσης του δικτύου επιδιώκει να διατηρήσει την παρουσία των ΕΛΤΑ στις τοπικές κοινωνίες, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών. Όπως επισημαίνεται, η πρώτη φάση του μετασχηματισμού ολοκληρώθηκε με τη μετατροπή 11 καταστημάτων, τα οποία πλέον λειτουργούν ως πρακτορεία, χωρίς να έχουν καταγραφεί προβλήματα στην εξυπηρέτηση.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα ΕΛΤΑ, τα νέα σημεία εξυπηρέτησης διαθέτουν διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, ενώ η διανομή αλληλογραφίας και δεμάτων συνεχίζεται κανονικά, με τον ίδιο ρυθμό και τη συχνότητα που ίσχυαν και πριν την αλλαγή.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου

Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του μετασχηματισμού, επτά από τα 30 καταστήματα θα μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους σε νέα ταχυδρομικά πρακτορεία ή πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier, τα οποία βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση από τα υφιστάμενα σημεία εξυπηρέτησης. Η διαδικασία των πρώτων μεταφορών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 6 Μαρτίου 2026.

Συγκεκριμένα, η δραστηριότητα μεταφέρεται στις εξής περιοχές:

Νέα Αρτάκη Ευβοίας: στο νέο ταχυδρομικό πρακτορείο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 51, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το σημερινό κατάστημα.

Κρέστενα Ηλείας: στο νέο ταχυδρομικό πρακτορείο στην οδό Σεφερλή Χρ. 4, περίπου 70 μέτρα από το υφιστάμενο σημείο.

Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου Κρήτης: σε νέο ταχυδρομικό πρακτορείο, περίπου 170 μέτρα από το υπάρχον κατάστημα.

Ληξούρι Κεφαλονιάς: στο νέο πρακτορείο επί της οδού Λαυράγκα 3, περίπου 30 μέτρα από το υφιστάμενο κατάστημα.

Σέρβια Κοζάνης: στο νέο ταχυδρομικό πρακτορείο επί της οδού Αγίου Γεωργίου 10, περίπου 300 μέτρα από το σημερινό σημείο.

Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας: η δραστηριότητα μεταφέρεται στο πρακτορείο Κατοχής, σε απόσταση περίπου 1,4 χιλιομέτρων.

Γύθειο Λακωνίας: στο νέο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 10, περίπου 100 μέτρα από το υφιστάμενο κατάστημα.

Διατήρηση υπηρεσιών και προσωπικού

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ διαβεβαιώνει ότι τα νέα πρακτορεία θα παρέχουν το σύνολο των βασικών υπηρεσιών, όπως πληρωμή συντάξεων, εργόσημο, εξόφληση λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Οι τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται μέσω του τραπεζικού δικτύου και των ΑΤΜ που λειτουργούν σε κάθε περιοχή, αλλά και μέσω εναλλακτικών σημείων εξυπηρέτησης.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η διανομή αλληλογραφίας και η κατ’ οίκον εξυπηρέτηση των πολιτών παραμένουν αμετάβλητες, χωρίς αλλαγές στη συχνότητα των διανομών.

Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, η διοίκηση σημειώνει ότι οι θέσεις εργασίας του τακτικού προσωπικού διατηρούνται πλήρως, με τους εργαζόμενους να μετακινούνται σε άλλα καταστήματα εντός του ίδιου νομού στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του δικτύου.

Όπως αναφέρουν τα ΕΛΤΑ, πριν από κάθε αλλαγή προηγείται ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, μέσω ανακοινώσεων και ενημερωτικών αφισών. Για ένα μεταβατικό διάστημα λειτουργούν παράλληλα τόσο το υπάρχον κατάστημα όσο και το νέο σημείο εξυπηρέτησης, ώστε η μετάβαση να πραγματοποιείται ομαλά.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να ενημερώνει εγκαίρως τους πολίτες για κάθε επόμενο βήμα του μετασχηματισμού του δικτύου της, τόσο μέσω τοπικών ανακοινώσεων όσο και μέσω της ιστοσελίδας της, με στόχο να διασφαλίζεται η συνεχής πρόσβαση των πολιτών στις ταχυδρομικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα.

