Jumbo: Άνοδος πωλήσεων το πρώτο δίμηνο – Διατηρήθηκε η δυναμική για Ελλάδα και Βουλγαρία, πιέσεις στη Ρουμανία

Αύξηση πωλήσεων κατά 3% τον Φεβρουάριο και κατά 6% στο πρώτο δίμηνο του 2026 κατέγραψε η Jumbo, διατηρώντας θετική δυναμική παρά τη σύγκριση με την υψηλή περσινή βάση που είχε διαμορφωθεί λόγω της αποκριάτικης περιόδου.

Η συνολική εικόνα του ομίλου παραμένει ανθεκτική, με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία να στηρίζουν την ανάπτυξη, ενώ η Κύπρος παρουσίασε μικρή κάμψη τον Φεβρουάριο και η Ρουμανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις.

Στην ελληνική αγορά, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας αυξήθηκαν κατά περίπου 6% τον Φεβρουάριο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές. Σε επίπεδο διμήνου, η αύξηση φτάνει περίπου στο 8%, επιβεβαιώνοντας ότι η εγχώρια δραστηριότητα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του ομίλου.

Στην Κύπρο, οι πωλήσεις των φυσικών καταστημάτων και του ηλεκτρονικού καταστήματος παρουσίασαν μικρή υποχώρηση τον Φεβρουάριο, της τάξης του 1,8%. Παρ’ όλα αυτά, σε επίπεδο πρώτου διμήνου διατηρούν θετικό πρόσημο, καταγράφοντας αύξηση περίπου 4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Θετική ήταν η εικόνα και στη Βουλγαρία, όπου το δίκτυο καταστημάτων και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων περίπου 7% τον Φεβρουάριο. Για το πρώτο δίμηνο του 2026, η άνοδος φτάνει περίπου το 11%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της συγκεκριμένης αγοράς για τον όμιλο.

Αντίθετα, στη Ρουμανία οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά περίπου 3% τον Φεβρουάριο και κατά περίπου 4% στο πρώτο δίμηνο του έτους. Η αγορά εξακολουθεί να επηρεάζεται από το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, το οποίο συνδέεται με την υποτίμηση του νομίσματος, την αύξηση του ΦΠΑ και την εφαρμογή νέων περιοριστικών οικονομικών μέτρων που επηρεάζουν την κατανάλωση.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι ο πληθωρισμός στη Ρουμανία διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο στο 9,6%, γεγονός που ασκεί πίεση στη ζήτηση.

Παράλληλα, ο όμιλος προχώρησε στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στο Ισραήλ μέσω του συνεργάτη του, της Fox Group, η οποία άνοιξε το πέμπτο κατάστημα Jumbo στη χώρα.

Ωστόσο, η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί επιφυλάξεις για την πορεία της κατανάλωσης στην περιοχή, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Σε ό,τι αφορά το διεθνές περιβάλλον, η εταιρεία σημειώνει ότι οι πιέσεις στις διεθνείς μεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα παραμένουν προς το παρόν διαχειρίσιμες. Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με τη διοίκηση, στους δεσμευτικούς όρους που είχαν διασφαλιστεί εγκαίρως στις συμφωνίες μεταφοράς, αλλά και στο γεγονός ότι το ευρώ παραμένει ισχυρό σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παράλληλα, η εταιρεία υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2026, θα προχωρήσει σε έκτακτη χρηματική διανομή ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος έχει οριστεί για τις 23 Μαρτίου 2026, ενώ η καταβολή της χρηματικής διανομής προς τους μετόχους αναμένεται να ξεκινήσει στις 30 Μαρτίου 2026.

Η συγκεκριμένη διανομή εντάσσεται στη σταθερή πολιτική της εταιρείας για επιστροφή αξίας στους μετόχους, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ισχυρής ρευστότητας και τη χρηματοδότηση των μελλοντικών επενδυτικών σχεδίων του ομίλου.

