Ελβετία: «Παραβίαση του διεθνούς δικαίου» οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν

Ο Ελβετός Υπουργός Άμυνας, Μάρτιν Πφίστερ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ παραβίασαν το διεθνές δίκαιο με τις επιθέσεις τους εναντίον του Ιράν.

«Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θεωρεί ότι η επίθεση στο Ιράν συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Πφίστερ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα SonntagsZeitung που δημοσιεύθηκε σήμερα, αναφερόμενος στο ελβετικό υπουργικό συμβούλιο.

Ο Πφίστερ διευκρίνισε ότι αναφέρεται σε όλες τις χώρες που δεν συμμορφώνονται με την απαγόρευση της βίας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ισραήλ. «Οι Αμερικανοί και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν από αέρος. Με αυτόν τον τρόπο, όπως και το Ιράν, παραβίασαν το διεθνές δίκαιο», τόνισε.

