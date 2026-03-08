search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 16:08
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.03.2026 14:07

Ελβετία: «Παραβίαση του διεθνούς δικαίου» οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν

08.03.2026 14:07
elvetia

Ο Ελβετός Υπουργός Άμυνας, Μάρτιν Πφίστερ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ παραβίασαν το διεθνές δίκαιο με τις επιθέσεις τους εναντίον του Ιράν.

«Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θεωρεί ότι η επίθεση στο Ιράν συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Πφίστερ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα SonntagsZeitung που δημοσιεύθηκε σήμερα, αναφερόμενος στο ελβετικό υπουργικό συμβούλιο.

Ο Πφίστερ διευκρίνισε ότι αναφέρεται σε όλες τις χώρες που δεν συμμορφώνονται με την απαγόρευση της βίας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ισραήλ. «Οι Αμερικανοί και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν από αέρος. Με αυτόν τον τρόπο, όπως και το Ιράν, παραβίασαν το διεθνές δίκαιο», τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Η Nintendo μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ για τους δασμούς

ΗΠΑ – Μπράιαν ΜακΓκίνις: Απελευθερώθηκε ο βετεράνος που διαμαρτυρήθηκε στη Γερουσία και του έσπασαν το χέρι – «Κανείς δεν θέλει να πεθάνει για το Ισραήλ» (Video)

Μέση Ανατολή: «Μπορούμε να συνεχίσουμε τον πόλεμο για 6 μήνες» διαμηνύουν οι Φρουφοί της Επανάστασης – «Κλείδωσε» ο διάδοχος του Χαμενεΐ, όλες οι εξελίξεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aragtsi

Αραγτσί: Το Ιράν επιδιώκει οριστικό τερματισμό του πολέμου, όχι εκεχειρία

6884407 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα της Γυναίκας: Μεγάλη κινητοποίηση στην Αθήνα – «Πενθούμε τις νεκρές μας, αλλά δεν σωπαίνουμε»

AKROTIRI KYPROS
ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΞ Λιβάνου: «Απερίφραστη καταδίκη» των επιθέσεων με drones στην Κύπρο

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡIZA για Μέση Ανατολή: «Ο Μητσοτάκης δεν τολμά να καταδικάσει έναν παράνομο πόλεμο»

vandalismos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ακροδεξιοί «γιόρτασαν» την Ημέρα της Γυναίκας βανδαλίζοντας γλυπτό στο κέντρο της πολης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άμεση αντίδραση Γεωργιάδη για την κρίση στον ΕΟΔΥ - Πώς έβγαλε ταχύτατα εκτός τον Χατζηχριστοδούλου

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο: Πετάχτηκαν οι κάτοικοι από τα κρεβάτια τους - Πρώτη εκτίμηση Λέκκα, δείτε video

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς ταλαιπωρία: οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες ως «one stop shop»

texerani
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Απόκοσμες εικόνες στην Τεχεράνη - Αγωνία για την ανακοίνωση του διαδόχου του Χαμενεΐ, όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 16:08
aragtsi

Αραγτσί: Το Ιράν επιδιώκει οριστικό τερματισμό του πολέμου, όχι εκεχειρία

6884407 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα της Γυναίκας: Μεγάλη κινητοποίηση στην Αθήνα – «Πενθούμε τις νεκρές μας, αλλά δεν σωπαίνουμε»

AKROTIRI KYPROS
ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΞ Λιβάνου: «Απερίφραστη καταδίκη» των επιθέσεων με drones στην Κύπρο

1 / 3