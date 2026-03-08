Επιχείρησαν να βάλουν κινητά στις φυλακές Τρικάλων με drone

Με drone επιχείρησαν να περάσουν κινητά τηλέφωνα στις Φυλακές Τρικάλων.

Χθες Σάββατο (7/3) στις 02:40 τα ξημερώματα εντοπίστηκε drone πλησίον της φυλακής, το οποίο μετέφερε μικρό δέμα καμουφλαρισμένο με πλαστικά πράσινα φύλλα.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το ειδικό αντι-drone σύστημα (jammer) του Τμήματος Εξωτερικών Φρουρών Κεντρικής Ελλάδας (ΤΕΦΚΚ) και κατέρριψε το drone.

Το δέμα κατασχέθηκε, ενώ διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό του χειριστή.

Διαβάστε επίσης

Επτά ανήλικοι παραμένουν «εγκλωβισμένοι» στο Κρατικό Νίκαιας -Η καταγγελία των εργαζομένων του νοσοκομείου

Συμμορία είχε γίνει ο τρόμος των ντελιβεράδων: Όριζαν σημείο παράδοσης αραιοκατοικημένες περιοχές και τους λήστευαν

Σεισμός στη Θεσπρωτία: Συνεχίζονται οι μετασεισμοί – Παραμένουν χωρίς ρεύμα οικισμοί (video)