Επιχείρησαν να βάλουν κινητά στις φυλακές Τρικάλων με drone

Με drone επιχείρησαν να περάσουν κινητά τηλέφωνα στις Φυλακές Τρικάλων.
Χθες Σάββατο (7/3) στις 02:40 τα ξημερώματα εντοπίστηκε drone πλησίον της φυλακής, το οποίο μετέφερε μικρό δέμα καμουφλαρισμένο με πλαστικά πράσινα φύλλα.
Άμεσα ενεργοποιήθηκε το ειδικό αντι-drone σύστημα (jammer) του Τμήματος Εξωτερικών Φρουρών Κεντρικής Ελλάδας (ΤΕΦΚΚ) και κατέρριψε το drone.
Το δέμα κατασχέθηκε, ενώ διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό του χειριστή.
