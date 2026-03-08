Γιαννακόπουλος: Μήνυμα συσπείρωσης με τραγούδι της Άννας Βίσση μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ηρακλή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μήνυμα αντίδρασης και συσπείρωσης έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ηρακλή, μέσω ανάρτησης στα social media. Ο διοικητικός ηγέτης της «πράσινης» ΚΑΕ δημοσίευσε στο Instagram το τραγούδι «Κόντρα» της Άννας Βίσση, θέλοντας να δείξει ότι η ομάδα δεν πρόκειται να τα παρατήσει, ακόμη κι αν βρίσκεται σε δύσκολη θέση.
Με την επιλογή αυτή θέλησε να υπογραμμίσει πως ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει να παλεύει, ακόμη κι όταν βρίσκεται «με την πλάτη στον τοίχο».
Παράλληλα, σε ένα story που δημοσίευσε ανέβασε απόσπασμα από παλαιότερες δηλώσεις του, στο οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά: «στήριξη στον οδηγό».
Στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έγραψε:
«Κάποιος ρώτησε: Ποιος ακριβώς είσαι;
Και η απάντηση ήταν: Είμαι αυτός που στηρίζεται πρώτα στον εαυτό του και μετά ζητά βοήθεια από τους άλλους.
Κάπως έτσι είναι και ο Παναθηναϊκός.
Δεν περίμενε ποτέ κανέναν να του χαρίσει τη δόξα. Την πήρε μόνος του. Με πίστη, με πάθος και με την ψυχή του κόσμου του.
Ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλώς μια ομάδα. Είναι ιδέα. Είναι χαρακτήρας. Είναι η απόδειξη ότι όταν πιστεύεις στον εαυτό σου, μπορείς να σταθείς απέναντι σε όλους.
Και όπως ο άνθρωπος που πατά στα πόδια του, έτσι και ο Παναθηναϊκός:
στηρίζεται στις αξίες του, στην ιστορία του και στον κόσμο του.
Γιατί στο τέλος, οι μεγάλες ομάδες δεν ζητούν στήριξη για να υπάρξουν.
Υπάρχουν για να εμπνέουν.
Και ο Παναθηναϊκός πάντα αυτό έκανε.
Να δείχνει τον δρόμο.
Το κείμενο αυτό ειναι κλεμμένο από ένα φίλο.
Υγ. Βουνά θα ανεβαίνουμε… στο λαιμό θα τους πατάμε».
