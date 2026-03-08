Γιαννακόπουλος: Μήνυμα συσπείρωσης με τραγούδι της Άννας Βίσση μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ηρακλή

Μήνυμα αντίδρασης και συσπείρωσης έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ηρακλή, μέσω ανάρτησης στα social media. Ο διοικητικός ηγέτης της «πράσινης» ΚΑΕ δημοσίευσε στο Instagram το τραγούδι «Κόντρα» της Άννας Βίσση, θέλοντας να δείξει ότι η ομάδα δεν πρόκειται να τα παρατήσει, ακόμη κι αν βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

Με την επιλογή αυτή θέλησε να υπογραμμίσει πως ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει να παλεύει, ακόμη κι όταν βρίσκεται «με την πλάτη στον τοίχο».

Παράλληλα, σε ένα story που δημοσίευσε ανέβασε απόσπασμα από παλαιότερες δηλώσεις του, στο οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά: «στήριξη στον οδηγό».

Η ανάρτηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έγραψε:

«Κάποιος ρώτησε: Ποιος ακριβώς είσαι;

Και η απάντηση ήταν: Είμαι αυτός που στηρίζεται πρώτα στον εαυτό του και μετά ζητά βοήθεια από τους άλλους.

Κάπως έτσι είναι και ο Παναθηναϊκός.

Δεν περίμενε ποτέ κανέναν να του χαρίσει τη δόξα. Την πήρε μόνος του. Με πίστη, με πάθος και με την ψυχή του κόσμου του.

Ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλώς μια ομάδα. Είναι ιδέα. Είναι χαρακτήρας. Είναι η απόδειξη ότι όταν πιστεύεις στον εαυτό σου, μπορείς να σταθείς απέναντι σε όλους.

Και όπως ο άνθρωπος που πατά στα πόδια του, έτσι και ο Παναθηναϊκός:

στηρίζεται στις αξίες του, στην ιστορία του και στον κόσμο του.

Γιατί στο τέλος, οι μεγάλες ομάδες δεν ζητούν στήριξη για να υπάρξουν.

Υπάρχουν για να εμπνέουν.

Και ο Παναθηναϊκός πάντα αυτό έκανε.

Να δείχνει τον δρόμο.

Το κείμενο αυτό ειναι κλεμμένο από ένα φίλο.

Υγ. Βουνά θα ανεβαίνουμε… στο λαιμό θα τους πατάμε».

