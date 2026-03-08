Η φρεγάτα «Κίμων» στην Κύπρο σε κοινή άσκηση (Video)

Κοινή άσκηση διάσωσης πραγματοποίησε η Ελλάδα με την Κύπρο εντός της περιοχής ευθύνης Ερευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την Κυριακή, 08 Μαρτίου 2026, πραγματοποιήθηκε διμερής άσκηση Έρευνας – Διάσωσης (Ε–Δ) Κύπρου – Ελλάδας, με την ονομασία «ΣΑΛΑΜΙΣ-01/26» 🇨🇾🇬🇷

@DefenceCyprus pic.twitter.com/Vxaqa8k8Hs — JRCC Larnaca – ΚΣΕΔ Λάρνακας (@CyprusJRCC) March 8, 2026

Στην άσκηση συμμετείχε η ελληνική φρεγάτα «Κίμων», καθώς και ελικόπτερα της 460 Μοίρας Ερευνας και Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς και της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας.

