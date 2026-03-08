search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 21:41
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.03.2026 20:19

Η φρεγάτα «Κίμων» στην Κύπρο σε κοινή άσκηση (Video)

08.03.2026 20:19
fregata

Κοινή άσκηση διάσωσης πραγματοποίησε η Ελλάδα με την Κύπρο εντός της περιοχής ευθύνης Ερευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην άσκηση συμμετείχε η ελληνική φρεγάτα «Κίμων», καθώς και ελικόπτερα της 460 Μοίρας Ερευνας και Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς και της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας.

Διαβάστε επίσης

Εκτεταμένες επιθέσεις του Ισραήλ στη Τεχεράνη – Το Ιράν χτύπησε κατοικημένη περιοχή στη Σαουδική Αραβία, δύο νεκροί

Επτά ανήλικοι παραμένουν «εγκλωβισμένοι» στο Κρατικό Νίκαιας -Η καταγγελία των εργαζομένων του νοσοκομείου

Ο Τραμπ μετά την κριτική στον Στάρμερ του τηλεφώνησε για στρατιωτική συνεργασία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
norvigos_thessaloniki_2912_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Απόπειρα αυτοκτονίας έκανε ο 45χρονος Νορβηγός που είχε δολοφονήσει αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη

tettei-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4: Κλείδωσε την 4αδα με εξαιρετικό ποδόσφαιρο

mojtaba-khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Το γιο του Χαμενεΐ φωτογραφίζει Ιρανός αξιωματούχος ως επόμενο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη

paok-olympiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Live το τελευταίο μεγάλο ντέρμπι της κανονικής περιόδου

fregata
ΚΟΣΜΟΣ

Η φρεγάτα «Κίμων» στην Κύπρο σε κοινή άσκηση (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άμεση αντίδραση Γεωργιάδη για την κρίση στον ΕΟΔΥ - Πώς έβγαλε ταχύτατα εκτός τον Χατζηχριστοδούλου

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο: Πετάχτηκαν οι κάτοικοι από τα κρεβάτια τους - Πρώτη εκτίμηση Λέκκα, δείτε video

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ: Μοιραία κατάληξη για καθηγήτρια που υπέστη εγκεφαλικό - Κατηγορίες ότι υπέστη bullying από μαθητές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 21:32
norvigos_thessaloniki_2912_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Απόπειρα αυτοκτονίας έκανε ο 45χρονος Νορβηγός που είχε δολοφονήσει αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη

tettei-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4: Κλείδωσε την 4αδα με εξαιρετικό ποδόσφαιρο

mojtaba-khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Το γιο του Χαμενεΐ φωτογραφίζει Ιρανός αξιωματούχος ως επόμενο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη

1 / 3