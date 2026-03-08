Η φρεγάτα «Κίμων» στην Κύπρο σε κοινή άσκηση (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Κοινή άσκηση διάσωσης πραγματοποίησε η Ελλάδα με την Κύπρο εντός της περιοχής ευθύνης Ερευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στην άσκηση συμμετείχε η ελληνική φρεγάτα «Κίμων», καθώς και ελικόπτερα της 460 Μοίρας Ερευνας και Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς και της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας.
Διαβάστε επίσης
Εκτεταμένες επιθέσεις του Ισραήλ στη Τεχεράνη – Το Ιράν χτύπησε κατοικημένη περιοχή στη Σαουδική Αραβία, δύο νεκροί
Επτά ανήλικοι παραμένουν «εγκλωβισμένοι» στο Κρατικό Νίκαιας -Η καταγγελία των εργαζομένων του νοσοκομείου
Ο Τραμπ μετά την κριτική στον Στάρμερ του τηλεφώνησε για στρατιωτική συνεργασία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.