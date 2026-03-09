search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 10:52
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

09.03.2026 09:47

«Εκτοξεύθηκε» η τιμή του φυσικού αερίου: Αύξηση 30% σήμερα, Δευτέρα, 9 Μαρτίου

09.03.2026 09:47
Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά περίπου 30% σήμερα, μετά την κατακόρυφη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι αγορές έχουν καταληφθεί από πανικό μπροστά στη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ.

Λίγο μετά το άνοιγμα των συναλλαγών, στις 9:00 ώρα Ελλάδας, το ολλανδικό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, σημείωσε άνοδο άνω του 23,63% στα 66 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αφού άνοιξε με άλμα περίπου 30%.

Παραμένει ωστόσο ακόμη πολύ κάτω από τα επίπεδα που καταγράφηκαν το 2022, στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, όταν είχε ξεπεράσει τα 300 ευρώ.

