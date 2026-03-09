Ο «Εκατομμυριούχος» κράτησε ψηλά τη σημαία της τηλεθέασης του σαββατοκύριακου (7,8/3)

Από τα δύο Top 10 του περασμένου διήμερου γίνεται αντιληπτό ότι ο κόσμος δεν είχε δυνατότητα επιλογής σε γκάμα προτάσεων, ιδίως τις βραδινές ώρες. Οι προτάσεις που κάνουν τη διαφορά είναι οι σειρές μυθοπλασίας, ως επί το πλείστον.

Ισχυρότερος πόλος έλξης τηλεθεατών το γουίκεντ ήταν το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος-Grand Prize Week», με τηλεθέαση άνω του 7%, που ήταν και το μόνο πρόγραμμα με τέτοια επίδοση.

Δεύτερη επιλογή ήταν ο «Τροχός της τύχης», τρίτο το «Σόι σου» σε επανάληψη το Σάββατο, και το κεντρικό δελτίο του Mega την Κυριακή.

Και τις δύο ημέρες, έντονη ήταν η εκπροσώπηση της Ενημέρωσης, μέσω των δελτίων ειδήσεων, την Κυριακή δε στη 10άδα συμπεριλήφθηκαν οι ελληνικές ταινίες -απογευματινή και βραδινή- του Star.

