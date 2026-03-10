«Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου» – Ηχηρή παρέμβαση Πιερρακάκη στο ECOFIN

Με μια προειδοποίηση που αντηχεί την αυξανόμενη ανησυχία για την οικονομική στασιμότητα της Ευρώπης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έδωσε το στίγμα της ελληνικής πλευράς κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ECOFIN.

Σε μια συγκυρία που σημαδεύεται από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο έλληνας υπουργός κατέστησε σαφές ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να εθελοτυφλεί μπροστά στον κατακερματισμό των αγορών της.

Το «κόστος της καθυστέρησης»

Ο κ. Πιερρακάκης χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για να περιγράψει τη βραδύτητα των ευρωπαϊκών αντανακλαστικών.

«Το κόστος της καθυστέρησης είναι τεράστιο. Δεν έχουμε τον χρόνο. Απλώς δεν τον έχουμε», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι εθνικές εξαιρέσεις και οι «αστερίσκοι» των κρατών-μελών φρενάρουν τη συλλογική πρόοδο.

Η «μάχη των ιντσών» και η πρόκληση της επικοινωνίας

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union) είναι ένα θέμα τεχνικό, δύσκολο να εξηγηθεί στον μέσο πολίτη σε σύγκριση με την ενέργεια. Ωστόσο, την χαρακτήρισε ως τη «σημαντικότερη πολιτική ατζέντα στην Ευρώπη».

Για να περιγράψει τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατέφυγε σε μια αθλητική μεταφορά:

• Η τακτική: Παρομοίασε την πρόοδο με το αμερικανικό ποδόσφαιρο, όπου η ομάδα κερδίζει το γήπεδο «ίντσα με την ίντσα».

• Ο στόχος: Η δημιουργία οικονομιών κλίμακας που θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να ανταγωνιστεί παγκόσμιους παίκτες.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και Εποπτεία

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρηματοοικονομική καινοτομία και την τεχνητή νοημοσύνη. Ο κ. Πιερρακάκης έθεσε ένα αμείλικτο ερώτημα προς τους ομολόγους του: «Θα το κάνουμε 27 φορές ή θα το κάνουμε κεντρικά;».

Η ελληνική θέση είναι σαφής:

1. Ενίσχυση της ESMA: Στήριξη για έναν ισχυρότερο εποπτικό ρόλο που θα διασφαλίζει τη συνοχή στην Ένωση.

2. Τέλος στον γραφειοκρατικό κατακερματισμό: Περιορισμός των επιπλέον εθνικών απαιτήσεων (gold-plating) που πνίγουν τη διασυνοριακή δραστηριότητα.

3. Κλίμακα και Ρευστότητα: Υποστήριξη τολμηρών ιδεών, όπως αυτή του Καγκελάριου Merz για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο.

Η παρέμβαση Πιερρακάκη λειτούργησε ως μια υπενθύμιση ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα επιβάλλει μια οικονομικά θωρακισμένη Ευρώπη. Για την Αθήνα, η ενοποίηση των κεφαλαιαγορών δεν είναι πλέον μια θεωρητική άσκηση, αλλά μια υπαρξιακή αναγκαιότητα για την επιβίωση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

