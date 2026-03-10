Μαρία Ηλιάκη: Ζήτησε συγγνώμη και αποχώρησε από το πλατό – «Θα σβήσω» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένα απρόοπτο πρόβλημα με την υγεία της αντιμετώπισε η Μαρία Ηλιάκη στον τηλεοπτικό αέρα του «Νωρίς Νωρίς», με την παρουσιάστρια να αποχωρεί από το πλατό όταν ένιωσε ότι η κατάστασή της επιδεινώνεται.
«Ακούστε… επειδή εγώ σε λίγο θα σβήσω, σας αφήνω να βγω λίγο έξω, για να μη βήχω και ενοχλώ τον κόσμο» είπε συγκεκριμένα η Μαρία Ηλιάκη, διακόπτοντας για λίγο τη ροή της εκπομπής.
Αμέσως, μετά αποχώρησε από το πόστο της.
