Μαρία Ηλιάκη: Ζήτησε συγγνώμη και αποχώρησε από το πλατό – «Θα σβήσω» (Video)

Ένα απρόοπτο πρόβλημα με την υγεία της αντιμετώπισε η Μαρία Ηλιάκη στον τηλεοπτικό αέρα του «Νωρίς Νωρίς», με την παρουσιάστρια να αποχωρεί από το πλατό όταν ένιωσε ότι η κατάστασή της επιδεινώνεται.

«Ακούστε… επειδή εγώ σε λίγο θα σβήσω, σας αφήνω να βγω λίγο έξω, για να μη βήχω και ενοχλώ τον κόσμο» είπε συγκεκριμένα η Μαρία Ηλιάκη, διακόπτοντας για λίγο τη ροή της εκπομπής.

Αμέσως, μετά αποχώρησε από το πόστο της.

