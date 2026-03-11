search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 12:16
11.03.2026 10:35

Χανιά: Χειροπέδες σε 51χρονο με πάνω από δύο κιλά κάνναβη και κοκαΐνη

11.03.2026 10:35
XANIA_NARKOTIKA

Στη σύλληψη ενός 51χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Η σύλληψή του, σύμφωνα με την αστυνομία, έγινε χθες το μεσημέρι μετά από αξιοποίηση πληροφοριών.

Ο 51χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή των Χανίων και ακινητοποιήθηκε, ενώ στον έλεγχο και την έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 2 κιλά και 192,9 γραμμάρια κάνναβης, 206,4 γραμμάρια κοκαΐνης, 2 ζυγαριές, τρίφτης και χρηματικό ποσό 1.010 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

