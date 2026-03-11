Χανιά: Χειροπέδες σε 51χρονο με πάνω από δύο κιλά κάνναβη και κοκαΐνη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στη σύλληψη ενός 51χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
Η σύλληψή του, σύμφωνα με την αστυνομία, έγινε χθες το μεσημέρι μετά από αξιοποίηση πληροφοριών.
Ο 51χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή των Χανίων και ακινητοποιήθηκε, ενώ στον έλεγχο και την έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 2 κιλά και 192,9 γραμμάρια κάνναβης, 206,4 γραμμάρια κοκαΐνης, 2 ζυγαριές, τρίφτης και χρηματικό ποσό 1.010 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
