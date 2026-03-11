search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 22:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.03.2026 21:58

Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στην Πάτρα, αναφορές για χρήση μαχαιριού

11.03.2026 21:58
PERIPOLIKO NEW

Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην περιοχή της Έξω Αγυιάς στην Πάτρα, κοντά στην οδό Αυστραλίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ανήλικος, που συμμετείχε στο επεισόδιο, είχε στην κατοχή του μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό. 

Διαβάστε επίσης

Δίκη Χρυσής Αυγής: Στη φυλακή και η Ελένη Ζαρούλια μετά την απόφαση του Εφετείου – Πόσοι ακολουθούν, αναλυτικά οι ποινές

Βίντεο ντοκουμέντο από τη θανατηφόρα παράσυρση στην Πολίχνη – Εξετάζεται το σενάριο να έκαναν κόντρες 

Χρυσή Αυγή: Το ξέσπασμα της Μάγδας Φύσσα μετά την απόφαση του Εφετείου – «Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mesi-anatoli-23423
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος «για όσο χρειαστεί» λέει το Ισραήλ, σφυροκόπημα σε Βηρυτό, με κοινή επίθεση απαντούν Ιράν-Χεζμπολάχ – Όροι για το τέλος του πολέμου – Live οι εξελίξεις

iran flag
ΚΟΣΜΟΣ

Ποια αντίποινα; Με ολοκληρωτικό πόλεμο απειλούν τώρα οι Φρουροί της Επανάστασης

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στην Πάτρα, αναφορές για χρήση μαχαιριού

6888794
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: Η Κούβα δεν είναι μόνη!

Iran-Khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Πρέσβης του Ιράν στην Κύπρο: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στο χτύπημα που σκότωσε τον πατέρα του 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 22:36
mesi-anatoli-23423
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος «για όσο χρειαστεί» λέει το Ισραήλ, σφυροκόπημα σε Βηρυτό, με κοινή επίθεση απαντούν Ιράν-Χεζμπολάχ – Όροι για το τέλος του πολέμου – Live οι εξελίξεις

iran flag
ΚΟΣΜΟΣ

Ποια αντίποινα; Με ολοκληρωτικό πόλεμο απειλούν τώρα οι Φρουροί της Επανάστασης

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στην Πάτρα, αναφορές για χρήση μαχαιριού

1 / 3