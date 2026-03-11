ΜΜΕ ΗΠΑ: Τρείς συντηρητικοί εργαζόμενοι μέσων ενημέρωσης υπέβαλαν μήνυση στην Βουλή των Αντιπροσώπων επειδή δεν τους ενέκριναν διαπίστευση

Στην Βουλή των Αντιπροσώπων, στην Ουάσιγκτον, βρίσκεται σε εξέλιξη νομοθετική σύνοδος, η οποία καλύπτεται δημοσιογραφικά. Από αυτή τη διαδικασία εξαιρέθηκαν τρείς επαγγελματίες συντηρητικών μέσων ενημέρωσης- ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, μια podcaster και ένας ανταποκριτής ερευνητικού ινστιτούτου.

Υποστηρίζουν ότι η Κάτω Βουλή της Γερουσίας αρνήθηκε αδικαιολόγητα την πρόσβαση στη Βουλή, νωρίτερα στην Σύνοδο.

Προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη και με αγωγή που κατέθεσαν αξίωναν από ομοσπονδιακό δικαστήριο να υποχρεώσει την Πολιτεία να χορηγήσει δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις για τις υπόλοιπες ημέρες έως την ολοκλήρωση της νομοθετικής συνεδρίασης.

«Οι πελάτες μου είναι τα μάτια και τα αυτιά του λαού στη νομοθετική διαδικασία», υποστήριξε ο δικηγόρος τους, μέλος του Citizen Action Defense Fund, ενός οργανισμού που επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση κυβερνητικών παρεμβάσεων και την υπεράσπιση των συνταγματικών δικαιωμάτων και την προώθηση της ελεύθερης αγοράς.

Οι ενάγοντες μήνυσαν τη νομοθετική εξουσία και την Ένωση Διαπιστευμένων Ανταποκριτών του Καπιτώλιου και ισχυρίζονται ότι η άρνηση από τη Γραμματεία της Βουλής και την Ένωση ανταποκριτών, που εγκρίνουν και χορηγούν τις διαπιστεύσεις, βασίστηκε στην επικριτική φύση της δουλειά τους, αποκλεισμός που αποτελεί συνταγματική παραβίαση από πολλές απόψεις, κατηγορώντας τους ότι εφαρμόζουν αυθαίρετα τις οδηγίες.

Ο κανονισμός ορίζει ότι οι δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις εκδίδονται μόνο σε επαγγελματίες δημοσιογράφους που έχουν εξαρτημένη επαγγελματική σχέση με κάποιον ειδησεογραφικό οργανισμό. Δεν εκδίδονται κάρτες σε όσους «ασχολούνται ή ενδέχεται να ασχοληθούν με εκστρατείες, λόμπι ή άλλες δραστηριότητες δημόσιας πολιτικής» ή σε όσους ασκούν οποιαδήποτε μορφή λόμπι, συμβουλευτικής ή παροχής συμβουλών σε πολιτικούς ή πολιτικές οργανώσεις.

Δικηγόρος της Βουλής δήλωσε ότι ο λόγος απόρριψης των αιτημάτων τους ήταν η συμμετοχή τους σε κομματικές συγκεντρώσεις και η εμπλοκή τους με μη δημοσιογραφικούς οργανισμούς, κάτι που αντιβαίνει στις οδηγίες για την πιστοποίηση των μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο και οι τρεις ενάγοντες αρνήθηκαν τέτοια συμμετοχή σε δικαστικά έγγραφα τους.

Εν τέλει ο ομοσπονδιακός δικαστής τάχθηκε υπερ της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Ένωσης Ανταποκριτών Καπιτωλίου, κρίνοντας τις καταγγελίες για παραβιάσεις του Συντάγματος των ΗΠΑ ως μη πειστικές.

Ο δικαστής έκρινε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της δημοσιογραφικής Ένωσης δεν ήταν «παράλογες» και φαίνεται να διασφαλίζουν ότι όσοι διαθέτουν διαπιστεύσεις Τύπου είναι πράγματι επαγγελματίες δημοσιογράφοι και συνάδουν με τον στόχο της Βουλής να διατηρήσει την αίθουσα ελεύθερη από λομπίστες, ώστε οι νομοθέτες να μπορούν να εργάζονται απρόσκοπτα.

