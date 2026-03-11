Ο οδικός χάρτης της Dacia μέχρι και το 2030 (photos)

Πάνω από το 70% των ιδιοκτητών Dacia παραμένουν στη μάρκα κατά την ανανέωση του οχήματός τους, ενώ ένα επιπλέον 10% επιλέγει μοντέλο Renault. Παράλληλα, η Dacia επιδεικνύει ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση σε επίπεδο κατάκτησης νέων πελατών, καθώς περίπου το 65% των αγοραστών είναι νέοι πελάτες που προέρχονται εκτός του ομίλου.

Το 2025, η επιτυχία της Dacia αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στις επιδόσεις των βασικών της μοντέλων, όπως το Sandero, που ήταν το δημοφιλέστερο επιβατικό αυτοκίνητο στην Ευρώπη, το Duster και το Bigster.

Ο οδικός χάρτης της εταιρείας έως το 2030 περιλαμβάνει την αποφασιστική είσοδος στην ηλεκτρική κινητικότητα, όπου η εταιρεία θα λανσάρει τέσσερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα έως το 2030. Η πορεία αυτή ξεκινά φέτος με ένα νέο ηλεκτρικό μοντέλο της κατηγορίας A, βασισμένο στην πλατφόρμα RGEV Small και κατασκευασμένο στην Ευρώπη. Αναπτυγμένο σε λιγότερο από 16 μήνες, το νέο μοντέλο ενσωματώνει πλήρως το DNA της Dacia, με εκτιμώμενη τιμή εκκίνησης κάτω από 18.000 ευρώ.

Ο εξηλεκτρισμός θα επεκταθεί ταχύτατα σε ολόκληρη τη γκάμα. Σήμερα, ένα στα τέσσερα οχήματα Dacia που πωλούνται είναι εξηλεκτρισμένο. Στο άμεσο μέλλον, χάρη σε νέες εκδόσεις full hybrid και ευφυείς λύσεις εξηλεκτρισμού, τα δύο τρίτα των πωλήσεων της μάρκας θα αφορούν εξηλεκτρισμένα οχήματα.

Η ρουμάνικη εταιρεία ενισχύει αποφασιστικά την παρουσία της στην κατηγορία C. Τα πρώτα βήματα με το Bigster έχουν ήδη αποδώσει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, με στόχο να αυξηθεί το μερίδιο στην συγκεκριμένη κατηγορία. Στο πλαίσιο αυτό, η Dacia παρουσιάζει το Striker που είναι ένα νέο εξηλεκτρισμένο crossover.

Το Dacia Sandero που αποτελεί μια διαχρονική εμπορική επιτυχία σχεδόν δύο δεκαετιών, εξελίσσεται διαρκώς. Η επόμενη γενιά θα διαθέτει πλήρως πολυενεργειακή γκάμα κινητήριων συνόλων, εναρμονισμένη με τον στρατηγικό εξηλεκτρισμό της μάρκας και απόλυτα προσανατολισμένη στις ανάγκες των πελατών.

Τέλος, η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει στα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν, όπως τα συστήματα 4X4, καθώς και την ηγετική της θέση στους κινητήρες bi-fuel (LPG).

